Alicia Villarreal se divorcia de Cruz Martínez luego de 22 años

Alicia Villarreal ha estado enfrentando un proceso legal con Cruz Martínez, no solo por haberlo denunciado por presunta agresión física, sino también por su divorcio. No fue hasta el pasado jueves que en el programa de televisión Ventaneando informó que su separación legal con el productor ya ha finalizado luego de 22 años.

“Llegamos al fin de un primer ciclo que tenía que cerrarse y concluir bien. Ya podemos decir que lo concluimos. No deja de haber una historia y tantos años, la familia y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste como si fuera para siempre. Era importante llegar a ese punto de lograr la libertad que necesitaba, de salir de donde siento que no me había ido bien”, mencionó en el espacio informativo.

La situación empeoró cuando el pasado 16 de febrero ella tuvo una presentación y, mientras estaba en el escenario, realizó una señal de auxilio que indica que fue víctima de violencia doméstica, lo que generó gran alarma. Desde entonces, decidió denunciarlo por dicha situación, lo que los ha llevado a verse las caras en los tribunales, y él, hasta la fecha, sigue manteniendo su inocencia.

El temor en las últimas semanas se ha convertido en parte de su día a día, considerando que también tiene dos pequeños, fruto del amor que en algún momento existió con Martínez: “He tenido miedo, sí. Cuando no estoy trabajando, prefiero estar en casa. Me preocupan mis hijos, porque al final de cuentas él es su papá y no les he negado el contacto. No tengo miedo de seguir adelante en el proceso, pero andar sola no es fácil para mí”, dijo en exclusiva para el programa “Primer Impacto”.

Alicia también añadió que cada día se ha convertido en una dificultad distinta y a veces nota un día más complejo que el otro por el proceso que está llevando, y a pesar del miedo y la incertidumbre que pueda sentir, esto no ha sido un impedimento para continuar con el proceso legal del que no se han tenido mayores detalles más allá de que él asegura que, bajo ninguna circunstancia, la habría violentado.

“Me levanto en la mañana sabiendo que es un nuevo día, tenemos una nueva oportunidad para hacer algo por alguien, por mí primeramente. Me he sentido muy traicionada, muy atacada“, dijo frente a la cámara de Univision.

