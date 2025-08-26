Argentina se suma a Estados Unidos y declara terrorista al Cartel de los Soles

El Gobierno argentino dio este martes un paso inédito en política exterior y seguridad al incluir al llamado Cartel de los Soles en su registro oficial de organizaciones terroristas, en línea con la decisión ya adoptada por Estados Unidos, Paraguay y Ecuador.

La medida, anunciada por la administración de Javier Milei, ubica a Argentina en el grupo de países que respaldan la acusación de Washington contra la estructura criminal que se asocia a militares y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El Estado argentino incorpora al Cartel de los Soles al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), fortaleciendo la cooperación internacional contra el terrorismo y el crimen organizado”, señaló el comunicado oficial de la cancillería argentina.

La decisión, añade el comunicado, “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”.

La inscripción en este registro habilita sanciones financieras y bloqueos operativos para impedir que eventuales fondos o activos del grupo circulen por el sistema argentino, aunque el propio Gobierno reconoció que no hay indicios de actividades directas de la organización en el país.

Milei apoya y Machado agradece

Milei reforzó el anuncio con un mensaje en redes sociales en el que escribió: “Del lado correcto de la vida”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció a Milei “en nombre de los venezolanos” por su “firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela”.

“Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos”, añadió Machado. “Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo”.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, fue más explícita al vincular la decisión con la figura de Maduro: “Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder operar”.

Estados Unidos sostiene que el Cartel de los Soles participa activamente en el narcotráfico internacional y acusa directamente a Maduro de liderar la estructura. El Departamento de Justicia incluso mantiene una recompensa de hasta $50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

