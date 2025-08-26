Condiciones de la libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

El caso de Julio César Chávez Jr. ha tomado un nuevo rumbo. El boxeador, que fue puesto bajo custodia de las autoridades mexicanas tras su reciente deportación, ha salido del Centro Federal de Readaptación Social de Sonora luego de que un juez le otorgara la libertad condicional.

Esta decisión se da mientras el púgil es investigado por cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas, con presuntos vínculos a un cartel.

Según los argumentos de su defensa, liderada por el abogado Rubén Fernando Benítez, el juez evaluó que no existía un riesgo de fuga que justificara su permanencia en prisión. La decisión le permite al boxeador prepararse para la siguiente fase de la investigación que se extenderá por tres meses.

Julio César Chávez Jr. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Las estrictas condiciones impuestas por la justicia

A pesar de su liberación, el proceso de Chávez Jr. dista mucho de haber terminado. El juez impuso una serie de medidas cautelares de cumplimiento obligatorio, que deberán ser acatadas por el ex campeón mundial para evitar su regreso a prisión. Estas son las condiciones de su libertad:

Prohibido salir de México: La restricción más importante es la de no poder abandonar el territorio nacional. Si bien su defensa ha mencionado la posibilidad de solicitar un permiso especial por motivos de su carrera deportiva, su permanencia en el país es la regla general.

Presentación en audiencias: Chávez Jr. deberá presentarse puntualmente a todas las audiencias judiciales que se programen para su caso, siendo la próxima de ellas el 24 de noviembre.

Sin contacto con involucrados: Se le prohíbe tener cualquier tipo de comunicación con las personas relacionadas con la investigación en su contra.

Un detalle que ha llamado la atención es que, a diferencia de otros casos similares, el boxeador no deberá portar un brazalete electrónico, una medida que, según su abogado, no fue solicitada por ninguna de las partes.

