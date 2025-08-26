Equipo de Kazajistán Kairat Almaty hace historia y se clasifica a la Champions League

El Kairat Almaty ha escrito su nombre con letras doradas en los libros de historia del fútbol tras vencer este martes en los penaltis (3-2) al Celtic de Glasgow y sellar su pase a la fase de grupos de la Champions League.

Tiene mucho mérito esta hazaña del cuadro kazajo, pues lo consiguió sin poder contar con su estrella Dastan Satpaev, una promesa de apenas 16 años que fue fichado recientemente por el Chelsea, pero que no pudo jugar el choque por sanción.

Pese a ello, el Kairat Almaty mostró una gran solidez y personalidad para imponerse en una eliminatoria que será recordada para siempre en el país.

Con esta histórica clasificación, el Kairat Almaty se convierte en el segundo equipo kazajo en jugar la Liga de Campeones, justo cuando se cumplen diez años de la primera participación del Astana en el torneo continental.

Kairat Almaty are through to the league phase 💛🖤#UCL pic.twitter.com/MSACxWd7ye — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2025

Todo se definió en los penales

En una eliminatoria que no registró goles ni en la ida ni en la vuelta (sendos 0-0). El partido fue un auténtico milagro para los locales, que se vieron asediados por los escoceses en los últimos minutos de partido y en la prórroga.

Para mayor dificultad, el Kairat jugaba sin alguno de sus mejores jugadores en la cuarta eliminatoria previa que ha tenido que superar para llegar hasta aquí, y todo jugándose el título de liga de su país en estas semanas.

Al final tres paradas de su portero meten al equipo kazajo entre los grandes del continente.

La Champions League cerca de China

Por otro lado, hay un detalle que hace al Kairat Almaty aún más particular. Y es que el club geográficamente se encuentra ubicado en Asia y bastante alejado de Europa.

De hecho, su estadio en Almaty está a apenas unos kilómetros de China, mientras lo separan más de 5,000 kilómetros de las principales capitales europeas. Para ponernos en contexto, ciudades como Dubái (4.300 kilómetros) o Kabul (4.700) están más cerca del corazón de Europa que la propia Almaty.

Sin duda alguna, el hecho de haber tumbado a un histórico como el Celtic magnifica esta gesta de los kazajos. Dicho esto, en la próxima edición de la Champions, el Kairat cumplirá su sueño de compartir escenario con los grandes del fútbol europeo, llevando la bandera de Kazajistán a lo más alto.

El Kairat Almaty se convierte en el equipo más oriental de la historia de la Champions League en sus fases finales. Bate el récord del Astana.



Además, el Bodø/Glimt se va a convertir en el más norteño, superando al KA islandés.



Almaty está más cerca de Tokio que de Madrid (!) pic.twitter.com/nV1rsbOV5V — David Fernández (@DavidFerTV) August 26, 2025

