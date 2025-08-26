Excampeón de UFC Quinton ‘Rampage’ Jackson denuncia amenazas de muerte tras agresión de su hijo en evento de lucha libre

El excampeón de UFC Quinton “Rampage” Jackson denunció haber recibido amenazas y mensajes racistas luego de que su hijo protagonizara una violenta agresión fuera de guion en un evento de lucha libre el pasado sábado por la noche.

En declaraciones recogidas por la cadena TMZ Sports, Jackson habló sobre la situación el pasado lunes y reveló que ha estado recibiendo amenazas de muerte y mensajes racistas.”Hay mucha gente racista enviándome amenazas de muerte y cosas así”.

En este sentido, el excampeón de UFC señaló que lo han criticado y llamado “mal padre”. Jackson considera “injustificado” todo el revuelo mediático en contra de su hijo. No obstante, decidió no explicar más detalles, alegando que “todo lo que dice se tergiversa”.

Agresión de Raja Jackson

El pasado sábado, durante un evento de lucha libre en California organizado por Knokx Pro Wrestling, se produjo el incidente que ha conmocionado a Estados Unidos y el deporte.

Raja Jackson, hijo del excampeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, protagonizó una agresión fuera de guion que ahora ha derivado en una investigación policial.

El combate, transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, comenzó como parte del espectáculo habitual. Sin embargo, las imágenes captadas muestran un giro inesperado.

Inicialmente, Jackson entra al cuadrilátero y levanta a su oponente, Stuart Smith, conocido en el circuito como ‘Syko Stu’, por encima de su cabeza y lo arroja violentamente contra la lona.

Hasta ahí, parece cumplirse el guion. No obstante, lo más perturbador ocurrió después. Con Smith aparentemente inconsciente, Jackson se abalanzó sobre él y le propinó más de veinte puñetazos directos a la cabeza, sin que el luchador mostrara señales de reacción.

Raja Jackson, 25, son of Quinton "Rampage" Jackson, brutally attacked wrestler Stuart Smith at a Knokx Pro Wrestling . Jackson slammed Smith and threw over 20 punches, leaving him unconscious and hospitalized.





Smith terminó ingresado en el hospital con heridas considerables. Su estado actual es “consciente y estable”. Su hermano ha confirmado que ya puede hablar. Ahora, la familia busca recolectar dinero por medio de una campaña en GoFundMe.

Esto, con el objetivo de cubrir sus gastos médicos, que ya han superado los $60,000 dólares. Mientras tanto, la Policía de Los Ángeles está investigando el incidente.



