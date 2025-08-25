Policía de Los Ángeles investiga a Raja Jackson por despiadada agresión en evento de lucha libre

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se encuentra investigando la brutal agresión de Raja Jackson, hijo del excampeón de peso semicompleto de UFC, Quinton “Rampage” Jackson, durante un evento de lucha libre el pasado sábado.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, la Policía de Los Ángeles les confirmó que el incidente está bajo investigación luego de haber recibido un llamado el pasado sábado, por el cual tuvieron que hacer acto de presencia y levantar un reporte.

El pasado sábado, durante un evento de lucha libre en California organizado por Knokx Pro Wrestling, se produjo el incidente que ha conmocionado a Estados Unidos y el deporte.

Raja Jackson, hijo del excampeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, protagonizó una agresión fuera de guion que ahora ha derivado en una investigación policial.

El combate, transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, comenzó como parte del espectáculo habitual. Sin embargo, las imágenes captadas muestran un giro inesperado.

Inicialmente, Jackson entra al cuadrilátero y levanta a su oponente, Stuart Smith, conocido en el circuito como ‘Syko Stu’, por encima de su cabeza y lo arroja violentamente contra la lona.

Hasta ahí, parece cumplirse el guion. No obstante, lo más perturbador ocurrió después. Con Smith aparentemente inconsciente, Jackson se abalanzó sobre él y le propinó más de veinte puñetazos directos a la cabeza, sin que el luchador mostrara señales de reacción.

La escena, cruda y desconcertante, ha generado preocupación entre los aficionados y la comunidad deportiva. Smith terminó ingresado en el hospital con heridas considerables. Su estado actual es “consciente y estable”.

Horas después del incidente, que se hizo viral en redes sociales, la leyenda Quinton “Rampage” Jackson emitió un comunicado reconociendo la gravedad de los hechos, pero atribuyéndolos a “un trabajo que salió mal”.

El excampeón de UFC reveló que su hijo había sufrido una conmoción cerebral días antes y “no debería haber estado involucrado.

“Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría vengarse en el ring; pensé que era parte del espectáculo. Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este”, escribió en X.

Raja Jackson tiene experiencia como profesional de Artes Marciales Mixtas desde 2023. Ha logrado obtener un récord de 4-0 en la escena amateur del deporte antes de convertirse en profesional en 2023 y perder su debut profesional de peso ligero en una decisión unánime contra Steve Collins en United Fight League.



