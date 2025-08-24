María Corina Machado advirtió al alto mando militar de Venezuela: “Trump no está jugando”

Tras el envío de buques de guerra de Estados Unidos al mar Caribe, la líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió al régimen de Nicolás Maduro que el presidente Donald Trump “no está jugando”.

En una entrevista concedida a FOX News, la dirigente señaló que la presencia militar estadounidense intensifica la presión sobre Caracas en medio de una crisis política y social que atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Machado aseguró que la administración Trump está abordando el conflicto venezolano como un tema prioritario de su política exterior.

“Esto es bastante serio. Esta es una estructura criminal que está usando Venezuela para canalizar toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos”, declaró.

La opositora destacó además que el aislamiento internacional de Maduro se profundiza, mientras dentro del país “muy pocos militares en el alto rango” continúan respaldándolo.

“Ellos deben tomar una decisión”, advirtió.

Subrayando que existe “una alianza muy fuerte” entre los sectores democráticos y el gobierno de Estados Unidos para promover una transición política.

“Vamos a convertir a Venezuela desde una cueva de criminales hasta un lugar seguro de todas las Américas, con oportunidades energéticas y de recursos que va a ser increíble para toda América”, afirmó la dirigente, actualmente en la clandestinidad.

La Casa Blanca confirmó el despliegue de tres buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de reconocimiento y misiles en el Caribe, con unos 4,000 militares destinados a frenar el narcotráfico.

La portavoz Karoline Leavitt recalcó que Maduro “no es un presidente legítimo” sino el jefe de un “cartel de la droga” acusado en Estados Unidos de delitos transnacionales.

Sigue leyendo:

• Venezuela: María Corina Machado llama a desobedecer convocatoria de alistamiento a la Milicia

• Maduro acusó a Trump de buscar un cambio de régimen en Venezuela de manera terrorista

• Instalan en Colombia valla con recompensa de EE.UU. por Maduro y Diosdado Cabello