Martha Higareda y Lewis Howes anuncian que serán papás de gemelos

Martha Higareda está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. La actriz mexicana, que justo acaba de soplar 42 velitas, y su esposo, el empresario y conferencista estadounidense Lewis Howes, sorprendieron a todos al revelar que no esperan solo a su primer bebé, sino que se convertirán en padres de gemelos.

La noticia salió a la luz en una entrevista exclusiva para la revista Caras México, donde la pareja compartió con mucha ilusión cómo se enteraron de esta “doble bendición”.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, confesó Martha.

El plan es que los gemelos lleguen al mundo en California, lugar donde la pareja reside, y la fecha marcada en el calendario es a mediados de octubre. Mientras tanto, Martha y Lewis andan de arriba para abajo, preparándose para la que probablemente sea la aventura más grande de sus vidas.

Eso sí, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Higareda también se sinceró sobre los temores que han acompañado este proceso. Por su edad, los doctores la catalogaron como un embarazo de riesgo, y al tratarse de gemelos, las precauciones son todavía mayores.

“Un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien”, explicó la actriz.

Cabe mencionar que hace unos meses, la protagonista de ‘Amarte Duele’ reveló que fue diagnosticada con miomas en el útero, una condición que, además de causarle molestias, representaba un obstáculo para su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, tras someterse a un tratamiento médico especializado y con los cuidados necesarios, logró superar esta etapa y ahora pueden formar la familia que soñaron desde que se conocieron.

