Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del martes, 26 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos cada día que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Conoce aquí los resultados de hoy martes, 26 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar idóneo. A continuación, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 26 de agosto

Los números ganadores son: 36 13 49

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 26 de agosto

Los números ganadores son: 14 50 56 17 26 46 74 71 40 03 15 11 10 39 64 28 02 61 73 80

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 26 de agosto

Los números ganadores son: 09 11 14 21 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 26 de agosto

Los números ganadores son: 39 10 40

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que comprar un boleto en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez seleccionados tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un resguardo que has de proteger con cuidado. Si ganas, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, ganarás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

