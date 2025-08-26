Trump sorprende al felicitar a Taylor Swift por su compromiso tras meses de ataques

El presidente Donald Trump dejó este martes un mensaje inesperadamente cordial hacia la cantante Taylor Swift, a quien en el pasado atacó con dureza, horas después de que anunciara su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

“Les deseo mucha suerte. Él es un gran jugador, un gran tipo, y ella es una persona fantástica”, dijo Trump durante una reunión de su gabinete.

La felicitación ocurrió poco después de que Swift confirmara en Instagram su enlace con Kelce, con quien mantiene una relación desde 2023. La cantante acompañó el anuncio con humor: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”.

El gesto del mandatario generó sorpresa porque durante meses utilizó su red social, Truth Social, para cargar contra la intérprete. En septiembre de 2024 escribió: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”, y a principios de este mismo mes sostuvo que la cantante había dejado de ser popular tras sus ataques.

“¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ella ya no es ‘POPULAR’?”, escribió el presidente Trump en su plataforma.

El distanciamiento entre ambos se remonta a la campaña presidencial del año pasado, cuando Swift expresó públicamente su apoyo a Kamala Harris, entonces rival de Trump en las elecciones.

Desde entonces, el republicano alternó descalificaciones —llegó a llamarla “inusualmente hermosa, pero liberal”— con intentos de apropiarse de su imagen a través de montajes creados con inteligencia artificial, los cuales la cantante desmintió.

Con información de EFE.

