Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que están comprometidos

Travis Kelce, reconocido jugador de fútbol americano, y la aclamada cantante Taylor Swift este martes han acaparado los principales titulares del mundo del entretenimiento luego de que él le pidiera a ella convertirse en su esposa. El momento íntimo de la pareja fue compartido a través de sus cuentas de Instagram, siendo así como dan un nuevo paso en la relación sentimental que sostienen desde hace un tiempo.

Las imágenes que fueron compartidas por ambos reflejan felicidad y afecto, además de un despliegue de rosas entre rosadas y blancas, lo que le da un toque característico de amor a esta unión. Además, a los dos se les ve muy radiantes, y la sonrisa que reflejan se convierte en una conexión profunda que existe entre ellos.

Recordemos que ellos hicieron pública su relación sentimental en el mes de septiembre de 2023, cuando la cantante compartió su apoyo al jugador de la NFL, quien además juega para los Kansas City Chiefs. En ese momento, se estaba desarrollando un partido en el Arrowhead Stadium de Missouri. Sin duda alguna, el gesto fue un cambio que a todos tomó por sorpresa y, desde entonces, se les comenzó a ver más seguido juntos.

Swift no perdió la oportunidad de aprovechar el momento para presumir la joya que entre ellos simboliza el nuevo paso que ambos decidieron dar para el resto de sus vidas. Por ello, el diamante se ha convertido en el gran protagonista y ha llamado la atención entre sus fans y también en los diferentes medios de comunicación.

