Zuckerberg regala auriculares a vecinos mientras ejecuta millonaria obra a sus 11 casas de Palo Alto

Mark Zuckerberg dueño del consorcio de redes sociales, Meta, desea congraciarse con sus vecinos de Crescet Park, un lujoso barrio residencial de Palo Alto, California, debido a que ha causado molestias con obras de mejoramiento simultáneo en sus 11 residencias. Él ruido acumulado ha sido intenso y consistente, por lo que decidió regalarles auriculares con cancelación de ruido como una manera de disculparse.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, Zuckerberg ha gastado más de $110 millones de dólares en la compra de al menos 11 casas en Edgewood Drive y Hamilton Avenue en los últimos 14 años. Esta zona, habitualmente tranquila, está habitada por abogados, ejecutivos de empresas y profesores de la Universidad de Stanford, por lo que el arribo del dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp, la ha convertido en un espacio con ruido por equipos de construcción, vigilancia y frecuentes fiestas lujosas.

Gran parte del descontento de los vecinos es que estas obras se han extendido durante casi ocho años de manera continua, en los que ha habido calles bloqueadas, la presencia de escombros y ruido constante.

¿Por qué tiene Mark Zuckerberg 11 casas en California?

Además. El magnate tecnológico tiene varias de estas propiedades vacías, en una zona que padece una grave escasez de viviendas.

Zuckerberg adquirió su primera casa de 0.13 acres en Crescent Park en 2011 y desde entonces comenzó a expandirse, sin importarle los problemas que causa a los vecinos. En el complejo, habita el propio Zuckerberg, junto con su esposa, Priscilla Chan, y sus tres hijas (Maxima, August y Aurelia) e incluye varias casas para huéspedes, amplios jardines, una cancha de pickleball, piscinas y hasta una estatua de Chan que Zuckerberg mandó esculpir para su mujer el año pasado.

Debajo del complejo, Zuckerberg añadió 0.16 acres de espacio descritos como ‘sótanos’, que para los residentes de la zona son más bien ‘búnkeres’ o la ‘cueva de murciélagos de un multimillonario’. Zuckerberg también ordenó construir una estructura subterránea de 0.11 acres en su complejo en Hawaii, que según él, no es un ‘búnker del fin del mundo’.

El complejo de California está rodeado por una alta hilera de setos y una de las casas se utiliza como escenario para fiestas al aire libre, mientras que otras se utilizan como escuela privada para 14 niños, incluidas dos de sus hijas, a pesar de que ese no es un uso permitido para una casa en el barrio.

really good story from @hknightsf about Mark Zuckerberg's compound in Palo Alto



here are the 11 homes he owns in the Crescent Park neighborhood, per NYT pic.twitter.com/LS0EOxvkwV — Meghan Bobrowsky (@MeghanBobrowsky) August 11, 2025

Las polémicas inmobiliarias de Mark Zuckerberg

Los auriculares con cancelación de ruido tienen el objetivo de calmar a los vecinos durante las horas de mayor ruido y se suman a una lista que incluye botellas de vino espumoso y cajas de donas Krispy Kreme.

Sin embargo, Algunos vecinos afirman que su comunidad se ha transformado de manera negativa, debido a la propiedad ausente de Zuckerberg, las estrictas barreras de privacidad que ha ordenado instalar y la fuerte presencia de seguridad, que incluye cámaras que vigilan las propiedades adyacentes, así como la presencia frecuente de patrullas de seguridad privada les causan molestias.

En 2016, las autoridades de Palo Alto rechazaron una propuesta de Zuckerberg que buscaba demoler cuatro viviendas y reemplazarlas por casas más pequeñas con sótanos amplios dentro de un complejo residencial. Sin embargo, Zuckerberg logró sortear las dificultades realizando obras similares de forma fragmentada. Desde entonces, el Ayuntamiento de Palo Alto y algunos residentes han acusado al magnate de lo que describen como la explotación de lagunas en la zonificación y la inacción regulatoria de la ciudad.

Además de sus propiedades en Palo Alto. Zuckerberg posee una finca de 2,315 acres en Kauai, Hawaii, donde también ha tenido problemas con autoridades locales y vecinos. También posee casas en el Lake Tahoe y una mansión en Washington, D.C.

NYT’s “Super Doxxing” of Zuckerberg? 📰🏠@jason calls out the New York Times for publishing a detailed piece on Mark Zuckerberg’s Palo Alto compound — arguing it crosses into “super doxxing.”

• Zuckerberg combined 11 properties into a private enclave, including his family… pic.twitter.com/1a3SyBSysM — This Week in Startups (@twistartups) August 12, 2025

Su interés por hacerse con cada vez más y más casas es tan conocido que ya son los propios propietarios los que se las ofrecen. Así ha pasado en los tres últimos casos, según el portavoz del magnate. “Algunas de las casas están vacías y necesitan reparaciones, mientras que otras albergan a familiares del Sr. Zuckerberg y la Sra. Chan”, explica el reporte.

