Claudia Schiffer deslumbra posando en traje de baño en su cumpleaños 55

Hay personas para las que el tiempo parece haberse olvidado de pasar, y Claudia Schiffer es claramente una de ellas. La alemana, quien junto a Naomi Campbell y Cindy Crawford formó el trío de las supermodelos más famosas de los años 90, acaba de cumplir 55 años y lo celebró posando en en traje de baño, bajo el sol, con una piscina de fondo y un juego de backgammon listo para la partida.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia compartió una serie de fotos donde se le ve relajada, sonriente y disfrutando de su día.

“55 hoy, ¡qué suerte de tener un cumpleaños feliz y saludable!”, escribió al pie de la publicación para agradecer que sigue luciendo espléndida, fresca y luminosa, igual que cuando desfilaba por las pasarelas de París, Milán o Nueva York.

Para la ocasión, Claudia eligió un traje de baño blanco con volados delicados, un collar con dijes dorados, lentes con marco estilo carey y el cabello largo suelto.

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato la llenaron de toda clase de halagos.

“Eternamente joven”, escribió un usuario, “55… imposible, parecen 45”, agregó otro. Y no solo los fans se volcaron a celebrarla; Christy Turlington, Donatella Versace y Naomi Campbell, también dejaron mensajes llenos de cariño. Incluso su hija Clementine compartió un emotivo saludo: “A la mujer más agraciada del mundo. Feliz cumpleaños, mamá”.

Cabe mencionar que, desde hace 23 años, Claudia vive en Londres, alejada de las pasarelas, junto a su marido, el productor Matthew Vaughn, y sus tres hijos. Si bien se retiró del mundo de la moda hace años, de vez en cuando aparece en proyectos especiales. También se sabe que su gran pasión actual es el diseño de piezas de cerámica y porcelana.

