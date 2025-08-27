Entran en vigor aranceles adicionales de EE.UU. a la India por comprar petróleo ruso

De manera oficial, ha entrado en vigencia los aranceles adicionales de del 25% a la India en castigo por comprar petróleo ruso, elevando así un 50% tras las tarifas previas impuestas.

El gobierno estadounidense justificó la medida con el argumento de que la compra de petróleo ruso por parte de India representa una “amenaza para la seguridad de EE.UU.” y ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), informó EFE.

Los aranceles están dirigidos específicamente a sectores estratégicos para la economía india, como los textiles, las gemas y los mariscos, mientras que se han eximido de la acción otros productos de interés mutuo, como los farmacéuticos y la electrónica.

Política enfocada en cercar a Rusia

La imposición de estos aranceles se enmarca en un contexto en el que Washington busca disuadir a países que, como India, mantienen lazos comerciales con Rusia, a pesar de las sanciones internacionales impuestas por la guerra en Ucrania.

La medida se suma a una orden ejecutiva firmada el 6 de agosto por el entonces presidente Donald Trump, la cual ya había establecido un arancel del 25 % para corregir un “desequilibrio comercial” percibido.

¿Cuál ha sido la posición de India en la guerra en Ucrania?

India, el tercer importador mundial de crudo, ha mantenido una posición neutral frente al conflicto en Ucrania, priorizando su seguridad energética y el control de la inflación.

Aprovechando los precios reducidos ofrecidos por Rusia, el país asiático ha incrementado significativamente sus importaciones de crudo ruso, pasando de menos del 2 % de su total a más de un tercio de su suministro. Esto ha posicionado a Moscú como su principal proveedor de petróleo.

Ante la activación de estos nuevos aranceles, Rusia ha manifestado su disposición a mitigar el impacto en la economía india.

“La semana pasada, en un intento de minimizar el efecto de las sanciones, Rusia expresó su disposición a ofrecer a la India una alternativa para sus exportaciones si se veían afectadas por los aranceles de EE.UU.“, según la información disponible.

