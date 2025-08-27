“Hacer que Neymar rinda es un desafío”: el nuevo DT del Santos habla de la actualidad del brasileño

El sueño de ver a Neymar brillar como en el pasado ahora con la camiseta del Santos ha sido una constante en la mente de los aficionados.

Sin embargo, el nuevo director técnico del equipo, Juan Pablo Vojvoda, ha traído al debate una dosis de cruda realidad. En sus primeras declaraciones al frente del club, el estratega argentino se refirió al retorno de la estrella brasileña no como una solución mágica, sino como un complejo reto.

El entrenador sabe que la situación en el equipo que lo vio nacer es muy distinta a la que vivió en Europa y que hacer que Neymar regrese a ese nivel es todo un reto. Pues para el entrenador la mejor versión del astro brasileño se vio cuando estuvo rodeado de un grupo de futbolistas de élite.

“Neymar, en Barcelona, rendía por los jugadores que tenía a su alrededor”, explicó Carille. “Hacer que rinda en Santos es un desafío, porque no tendrá ese mismo tipo de jugadores. El contexto es completamente diferente”.

La mejor estapa de Neymar fue con la camiseta del FC Barcelona. Crédito: Manu Fernandez | AP

El entrenador no dudó en señalar a las figuras que hicieron de la estadía de Neymar en España un éxito rotundo. Para él, la clave del rendimiento del brasileño en el Barcelona fue su conexión con jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta. En el Santos, el panorama sería radicalmente distinto.

Las palabras de Vojvoda no buscan restarle mérito al talento individual de Neymar, sino más bien recalcar que el fútbol es un deporte colectivo.

Si bien un buen nivel de Neymar en Santos sería un impulso para el equipo, el entrenador dejó en claro que la responsabilidad de hacerlo brillar recaerá en él y en su capacidad para adaptar al jugador a una realidad donde no contará con el mismo nivel de apoyo en el campo.

