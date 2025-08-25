Carlo Ancelotti sobre Neymar: “Para jugar el Mundial 2026 debe estar al 100% físicamente”

El director técnico de Brasil Carlo Ancelotti dejó claro este lunes que la presencia de Neymar Jr. en el Mundial de 2026 dependerá de su estado físico, al igual que la de cualquier otro jugador de la Canarinha.

El técnico italiano explicó en rueda de prensa que el delantero del Santos quedó fuera de la convocatoria para los próximos partidos de eliminatorias contra Chile y Bolivia debido a un edema en una pierna, confirmado por el propio club paulista el pasado fin de semana.

“Neymar no está porque tuvo un problema en la última semana. Pero no necesitamos probarlo. Todo el mundo lo conoce, desde la comisión técnica hasta los hinchas. Como todos los demás, tendrá que estar en buena condición física para ayudar a la selección y hacer las cosas bien en el Mundial”, declaró Ancelotti.

El atacante de 32 años no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en un partido frente a Uruguay por las eliminatorias. Tras casi dos años de ausencia, había generado expectativa su regreso, especialmente después de encadenar una buena serie de partidos con Santos, donde mostró chispazos de su calidad habitual.

Ancelotti evitó confirmar si Neymar estará en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Explicó que, en principio, se elaborará un listado preliminar de entre 51 y 52 jugadores, que se reducirá tras los amistosos previos al torneo.

“La lista definitiva solo la daremos después de los últimos partidos. Cualquiera puede lesionarse. La parte física será fundamental y, para estar en la selección, hay que estar al 100%”, recalcó.

El técnico recordó que la competencia es muy alta en todas las posiciones y que no habrá concesiones: “Si un jugador no está al 100%, puedo, sin problemas, llamar a otro”.

