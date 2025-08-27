Kris Jenner sorprende con su nuevo rostro en portada de Vogue

Si alguien sabe cómo robarse el show, esa es Kris Jenner. La matriarca del clan Kardashian – Jenner acaba de dar un golpe maestro frente a las cámaras al aparece deslumbrante en la portada de septiembre de Vogue Arabia, y como era de esperase, su nuevo rostro está dando mucho de qué hablar.

En las fotos compartidas de la sesión, Kris no solo posa como toda una superestrella, también se tomó un momento para agradecer a su equipo de estilismo y maquillaje por ayudarla a brillar. Pero detrás del glamour hubo también un pequeño secreto que ella misma contó: antes de enfrentarse a la cámara, decidió hacerse un facelift de “refresh”.

Según reveló Kris, su primer facelift fue hace 15 años, y ahora, a sus 69 años, decidió volver a hacerlo para sentirse “la mejor versión” de sí misma.

“Solo porque envejeces, no significa que debas renunciar a ti misma. Si te sientes cómoda en tu piel y quieres envejecer naturalmente, sin hacer nada, entonces no hagas nada. Para mí, esto es envejecer con gracia. Es mi versión”, aseguró.

El resultado salta a la vista, y Kris Jenner luce radiante, segura y lista para lo que venga. Y no solo sus fans lo notaron; celebridades como Naomi Watts, Brooke Ashley Hall y Jewel aplaudieron su nueva energía y hasta la compararon con toda una supermodelo.

Esta portada de Vogue Arabia no es solo otra sesión de fotos para la colección de la familia más mediática de la televisión, sino también es una declaración de que Kris Jenner está más vigente que nunca, jugando en las grandes ligas de la moda y celebrando una nueva etapa en su vida con un brillo que nadie puede ignorar.

