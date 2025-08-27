Al menos dos muertos y varios heridos tras tiroteo masivo en escuela de Minneapolis

La Escuela Católica Annunciation en Minneapolis fue el escenario de un tiroteo durante la mañana de este miércoles, que ha dejado al menos dos heridos y múltiples heridos.

Autoridades locales señalaron que el suceso ocurrió en un momento en que los padres estaban llevando a sus hijos a la escuela, marcando el inicio de su primera semana de clases.

Asimismo, confirmaron que el atacante murió a causa de una herida de bala autoinfligida y que la zona no representa un peligro para la comunidad.

Autoridades federales y estatales se pronuncian

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se pronunció pocos minutos después del tiroteo: “El DHS está monitoreando el terrible tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis. Estamos en comunicación con nuestros socios interinstitucionales y compartiremos más información tan pronto como esté disponible. Estoy orando por las víctimas de este atroz ataque y sus familias“.

Asimismo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se pronunció en redes sociales por el trágico tiroteo: “Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”.

Presencia del FBI y la ATF en la escena

En el lugar, se desplegó un fuerte operativo de seguridad que incluyó a agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El gobernador Walz declaró que las autoridades estatales se encontraban en la escena para coordinar la respuesta.

Asimismo, la conmoción también se sintió entre los padres de familia y allegados a la escuela. Emily Feste, familiar de unos alumnos de la institución, compartió su angustia con la cadena KSTP lo vivido.

“Mi esposo es bombero y recibió una llamada esta mañana diciendo que hubo un incidente en Annunciation, donde mis sobrinos van a la escuela… así que simplemente huyó a pie”, declaró Feste. “Hace unos 15 minutos supimos que estaban a salvo. Pero es terrible y da mucho miedo”.

A nivel federal, el presidente Donald Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que estaba siendo “completamente informado sobre el trágico tiroteo”. En su publicación, solicitó: “La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados!”.