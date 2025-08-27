Dos muertos baleados en pocas horas en misma zona en Nueva York a plena luz; repartidor de Amazon herido

Un brote de violencia armada estalló el lunes en El Bronx (NYC) durante ocho horas diurnas, donde cuatro tiroteos separados dejaron dos personas muertas y otras dos heridas, incluyendo a un repartidor de Amazon.

Un conductor de 31 años, quedó atrapado en un fuego cruzado cuando dos individuos comenzaron a dispararse en la esquina de Bryant Avenue y East Tremont Avenue, en la zona West Farms, poco después de las 2:30 p.m. del lunes. Esa víctima recibió un disparo en el tobillo mientras estaba sentado en su camioneta de reparto contratada por Amazon. Fue trasladado al St. Barnabas Hospital en condición estable.

Ese fue el 3er tiroteo en El Bronx el lunes, tras dos balaceras mortales ocurridas ese mismo día. Previamente, a las 8:10 a.m., Clay Monsanto (32) recibió un disparo fatal por la espalda en 1853 Anthony Ave en la zona Tremont.

Pocas horas después, alrededor de la 1:10 p. m., Kelvin Mosquea (34) fue encontrado con una herida de bala en el torso frente a 710 Croes Ave en el barrio Soundview. Fue trasladado al Jacobi Medical Center,, donde fue declarado muerto.

En el caso de West Farms una vecina dijo haber escuchado dos disparos, seguidos de cinco. Comentó que lo más aterrador es que el tiroteo ocurrió justo cuando los niños saldrían de la escuela en pocos días, pues la primaria P.S. 6 se encuentra justo enfrente.

El herido allí fue un empleado de Logistics Xpress, una empresa contratada por Amazon. “Nuestro equipo está trabajando con el empleador del conductor para brindarle todo el apoyo posible y cooperando con las autoridades en su investigación”, declaró Amazon en un comunicado.

El gerente del conductor acudió al lugar de los hechos al enterarse de lo sucedido. “Tenía miedo. Empecé a temblar, para ser sincero. No sabía qué hacer. No sabía cómo sentirme. Vine aquí de inmediato”, declaró Younes Ayed, gerente de Logistics Xpress.

Un 4to tiroteo ocurrió en las afueras de 2216 Adams Pl., en el barrio Belmont, donde un joven de 26 años sufrió dos heridas de bala en la pierna. Fue trasladado al Hospital St. Barnabas en condición estable.

Se produjeron otras dos balaceras el lunes en El Bronx, pero no se reportaron heridos. “Los hospitales de ese condado han estado muy ocupados atendiendo a víctimas de tiroteos este mes, a pesar de la disminución de la violencia armada en toda la ciudad en julio“, comentó ABC News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos sobre estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En toda la ciudad se registraron 530 personas heridas por disparos este año hasta el 10 de agosto, un mínimo histórico y una disminución del 22% con respecto a las 678 víctimas en la misma fecha de 2024. NYC registró un mínimo histórico de 188 homicidios este año hasta esa fecha, en comparación con 246 en a ese momento el año pasado, una caída de 24%. Sin embargo, la violencia armada sigue siendo constante en Nueva York y área vecinas.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios residenciales y de oficinas, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hace dos semanas Ralph Herrera (33) murió baleado en la cabeza afuera de su trabajo en El Bronx (NYC), dejando cuatro niños huérfanos. Una racha de tiroteos el viernes alrededor de Nueva York dejaron a un hombre muerto y heridos a una mujer al bajar de un bus MTA y cuatro adolescentes en un plaza.