Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del miércoles, 27 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que brindan a los participantes la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si estás interesado en participar en sus sorteos o solamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Mira aquí los resultados de hoy miércoles, 27 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 27 de agosto

Loto Más: 04

Super Más: 03

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 27 de agosto

Los números ganadores son: 91 85 27

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 27 de agosto

Los números ganadores son: 29 67 12 19 50 20 24 26 16 04 43 13 65 41 03 40 06 07 79 31

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 27 de agosto

Los números ganadores son: 01 03 07 10 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 27 de agosto

Los números ganadores son: 22 02 32

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes comprar un ticket en cualquiera de los sitios de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez que hayas seleccionado tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar todos los días en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, ya que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, ganarás el premio mayor.

No obstante, puedes ganar premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan elegido cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

