Sean Dunn libra cargos por lanzar sandwich a un agente de CBP

Un gran jurado federal en Washington, D.C., rechazó presentar cargos por delito grave contra Sean Dunn, acusado de arrojar un sandwich a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El incidente, ocurrido a principios de este mes, se volvió viral y generó una campaña mediática por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, que mostraron un operativo en el que Dunn fue arrestado pese a que su abogado había ofrecido entregarse voluntariamente.

Dunn, asistente legal despedido del Departamento de Justicia, había llamado “fascista” al agente durante el enfrentamiento.

Según la Ley Federal de Juicios Rápidos, la fiscalía tiene 30 días desde el arresto para decidir si buscar nuevos cargos, reducirlos a un delito menor o abandonar el caso.

La decisión del gran jurado refleja la dificultad de obtener acusaciones formales incluso en casos con pruebas visibles, y subraya las limitaciones del sistema judicial frente a delitos menores.

Un caso paralelo involucra a Sidney Reid, acusada de agredir a un agente del FBI durante un intercambio de reclusos con ICE. Tras tres intentos fallidos de obtener un gran jurado, los fiscales optaron por imputarle un cargo menor que no requiere aprobación de un panel.

Derrotas judiciales

La Fiscalía de Estados Unidos en D.C., dirigida por Jeanine Pirro, ha experimentado recientemente varias derrotas judiciales en casos de agresión contra agentes federales. Expertos legales señalan que los grandes jurados solo necesitan encontrar causa probable para presentar cargos, pero las evidencias deben ser suficientemente convincentes para garantizar la imputación.

El arresto de Dunn coincidió con una emergencia criminal declarada por el presidente Donald Trump y el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional en la capital, así como la presencia de agentes federales, medidas destinadas a mantener el orden y prevenir agresiones contra funcionarios.

El Departamento de Justicia y los abogados de los acusados no emitieron comentarios inmediatos. La negativa del gran jurado a presentar cargos por delitos graves ha generado debate sobre la proporcionalidad de la respuesta federal y la aplicación de la ley en Washington.

