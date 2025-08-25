Tres inmigrantes mueren al intentar cruzar ilegalmente la frontera de Texas, informa CBP

Al menos tres extranjeros murieron en incidentes separados al intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera de Texas con México, según informó este lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los trágicos sucesos ocurrieron en diferentes momentos y lugares cercanos a la línea fronteriza.

El primer incidente ocurrió la madrugada del 18 de agosto, cuando agentes de la CBP, que realizaban actividades de vigilancia cerca del Puente de las Américas en El Paso, observaron a dos inmigrantes cerca de una barricada de alambre de púas junto al Río Grande.

Tres migrantes muertes en busca del”sueño americano”

Uno de los inmigrantes, una mujer ecuatoriana, hizo caso omiso a las órdenes de detenerse y corrió hacia una autopista fronteriza, donde fue atropellada por dos vehículos que la impactaron, causándole la muerte. La víctima aún no ha sido identificada oficialmente, y se está llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

El segundo de los casos fatales se registró el 27 de junio, aproximadamente a 50 kilómetros al noroeste de la Estación de Rio Grande City. Según el comunicado de la CBP, agentes de la patrulla fronteriza intentaron detener una camioneta que se había adentrado en el río mientras intentaba escapar hacia México.

La camioneta fue arrastrada por las aguas del río, y el conductor intentó cruzarlo a nado. Sin embargo, no logró sobrevivir y se hundió en las aguas. Su cuerpo fue recuperado días después por pescadores locales en la zona.

En el tercer incidente, ocurrido el 15 de junio de 2025, tres inmigrantes fueron vistos escalando la valla fronteriza internacional en El Paso y luego se lanzaron al Canal Americano, que en ese momento estaba parcialmente inundado debido a las lluvias recientes.

Los agentes de la CBP pidieron asistencia de bomberos para rescatar a los inmigrantes, de los cuales dos fueron rescatados exitosamente del canal. Sin embargo, el tercero, un hombre guatemalteco, fue arrastrado por la corriente y se le perdió de vista. Su cuerpo fue encontrado días después flotando en el canal, aparentemente sin signos vitales.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los tres incidentes y ha notificado a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional para que se analicen a fondo las circunstancias.

La CBP ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad en la frontera, aunque las condiciones extremas y los riesgos asociados al cruce ilegal continúan siendo una amenaza para quienes intentan ingresar de manera no autorizada al país.

