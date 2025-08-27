Yadhira Carrillo fue recibida con “honores” tras volver a las telenovelas

Yadhira Carrillo está de regreso a las telenovelas y se encuentra muy emocionada por su papel protagónico en “Los hilos del pasado”, que podrán disfrutar desde el próximo 10 de septiembre, de la mano de José Alberto Castro luego de haber estado ausente por más de 17 años. Sin embargo, una de las cosas más bonitas que ha podido apreciar la actriz ha sido el hecho de cómo la recibieron sus compañeros de trabajo al entrar al set de grabación.

Para la mexicana, fue de gran valor emocional ver que, luego de tanto tiempo, tuviesen un gesto como ese con ella, razón por la que está muy agradecida: “Fue precioso. Estaba el productor, el director, toda la producción de pie, paraditos, derechitos, callados todos viendo hacia la puerta, y cuando entro, fue un recibimiento así como con honores tan bonitos de ‘señora Carrillo, bienvenida a su casa’. Eso no lo voy a olvidar nunca“, explicó en exclusiva a People en Español.

La exreina de belleza también mencionó que se siente muy alegre con la decisión que tomó al decidir volver a grabar telenovelas, luego de haber permanecido ausente durante casi dos décadas. Agregó que una de las cosas que más valora es saber que debe levantarse temprano para cumplir con la responsabilidad de un trabajo como lo hace en este momento, y ahora volvió a ser mucho más disciplinada por el estilo de vida que lleva.

Yadhira Carrillo está muy contenta de haber regresado a las telenovelas. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“(Estoy) emocionadísima. No me equivoqué. Estoy muy contenta. Fue un acierto. Me siento como pez en el agua. Me siento tan viva. Es tan rico despertar y decir que ya me voy a trabajar, porque el trabajo en verdad enriquece el corazón y el alma, te hace sentir tan bien, hace que vuelvas a la disciplina de horarios, del ejercicio, de la alimentación, de que seas muy ordenado en todo de nuevo”, dijo en la conversación.

Yadhira mencionó a People en Español que en “Los hilos del pasado” la verán llorando bastante y reveló que no sería la primera vez, ya que de manera consecuente le ha tocado asumir este tipo de personajes. Sin embargo, explicó lo complejo que podría ser en algunas ocasiones cuando debe realizarlo durante un largo tiempo.

“Cuando tienes que simplemente derramar una lágrima es mucho más sencillo, pero cuando tienes que sostener escenas largas en donde tienes que ir cada vez llorando más y más y más, y sostenerla y sostenerla y sostenerla, y va creciendo, definitivamente sí tienes que meterte por completo en el sentimiento de lo que está viviendo ese personaje y lo que está sintiendo, y por supuesto que a veces echas mano también de tus propios sentimientos”, añadió.

