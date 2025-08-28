Cecilia Galliano habló de los conflictos de género en “La Casa de los Famosos México”

Cecilia Galliano recientemente ha hablado sobre un problema que se registró en “La Casa de los Famosos México“, en el que se ha visto involucrada Mariana Echeverría. La actriz de raíces argentinas aprovechó para dar su opinión con Manolo Fernández y Mario Bezares, donde estuvieron estudiando la dinámica que existe entre cada uno de los participantes del reality show.

Mario mencionó que nunca estuvo en sus planes querer el respeto de Echeverría. No obstante, declaró que si ella, en vez de haber sido mujer, hubiese sido hombre, esta situación posiblemente se habría tornado un poco tensa y difícil para los dos, pero él prefirió asumir otra postura, ya que se trataba de una dama.

“¿Por qué en La Casa de los Famosos todos, en todas las temporadas, tienen un problema con el género? No es si tú eres hombre o mujer, son habitantes. Si se metieron, saben que no es una casa de puras mujeres o de puros hombres, se llaman habitantes”, explicó Cecilia. La conversación entre Fernández y Bezares se centró en la dinámica del programa y la necesidad de tener un ambiente donde prevalezca el respeto y la equidad entre cada uno de los habitantes, dejando de lado consideraciones personales o prejuicios basados en el género.

Tras esta situación, se terminó generando un debate sobre cómo deben ser abordados este tipo de problemas cuando existe un contexto de convivencia que es transmitido a través de televisión. Por ello, la reconocida actriz mencionó que no comprende la razón por la que muchas personas terminen enfocándose en el tema del género cuando simplemente deberían enfocarse en las normas de cada competencia y en permanecer en armonía.

Recordemos que la salida ha sido sorprendente para los espectadores, dado que ella era la que presentaba la pre y postgala de “La Casa de los Famosos México”, pero por diferencias con la empresa, que ella jamás reveló, solo se encargó de decir que no seguiría en el proyecto con el que estuvo durante dos años y que, sin duda alguna, le dejó una experiencia increíble.

La conversación, sin duda alguna, deja claro la importancia que debe existir no solamente para poder fomentar la comunicación efectiva y, de esta manera, solucionar los problemas que surgen en un entorno de convivencia como lo hace este reality show, sino que también es necesario promover un ambiente que sea justo y lleno de armonía para todos los habitantes.

