Adrián Di Monte revela cómo vivió sus días en ‘La Casa de los Famosos México’

Adrián Di Monte fue el segundo eliminado de “La Casa de los Famosos México” y, en exclusiva para el Milenio, contó su experiencia dentro del reality show, en el que se sintió muy emocionado por haberle mostrado una parte de él que pocos conocían a sus fans. Además, dijo que se lleva buenos recuerdos porque disfrutó su corta estadía desde el pasado 27 de julio.

“Es una gran experiencia, la pasé genial. Lo que se duró allá adentro… te llevas amistades. Lo más lindo es ganarse el cariño del público día tras día y, al salir, darte cuenta de que valió la pena todo. Yo creo que el público pudo ver al Adrián del día a día y eso fue bonito. Es una intimidad con el público, pero uno ni se da cuenta”, explicó.

Di Monte ha sido uno de los exhabitantes que ha presenciado uno de los posicionamientos más difíciles, ya que cuando le tocó, el resto de los participantes hizo la fila para decirle las cosas de frente, aunque todo fue muy negativo. Sin embargo, explicó que busca la manera de no sentirse aludido por las opiniones de otros, aunque no pudo evitar lo incómodo que fue.

“Como persona, no me tomo nada personal; ya estoy muy curtido después de todo lo que ha pasado. Pero, como jugador, uno dice: ‘Chale, no quisieras que todas las personas se pusieran detrás’. Es parte del juego y saber responder con inteligencia emocional; también responder con calma es lo primordial”, añadió durante la exclusiva a Milenio.

Después de todos esos comentarios en su contra, que lo dejaron impactado, manifestó que sinceramente no tenía nada que decirle a ninguno de ellos. Por ello, su sorpresa fue haber salido la segunda semana, cuando justamente no estaba nominado, y para él fue inevitable sentir cierta incomodidad al dejar de formar parte de este proyecto que tan solo está iniciando, pero entiende que es parte del proceso.

“No tenía nada negativo que decir a mis compañeros y funcionó… Sentí raro al irme: la primera semana todos se posicionan y me quedo; la segunda, nadie, y me voy. Así es la vida. Es importante recalcar que esto es un proyecto maravilloso: casi 14 millones viendo el programa”, manifestó durante la conversación.

