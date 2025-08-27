Ninel Conde aclara su opinión sobre los ganadores de LCDLFM y Wendy Guevara

Ninel Conde mencionó recientemente en sus redes sociales que hasta la fecha jamás ha ganado una mujer en “La Casa de los Famosos México”, lo que generó una ola de reacciones en diversas plataformas, ya que la primera temporada fue ganada por Wendy Guevara, lo que puso en duda la relación entre ellas, dado que hasta hace poco se veían muy amigas.

A través de sus plataformas digitales, llegó a recibir muchos comentarios negativos en su contra, por lo cual se vio en la obligación de dar una explicación en sus historias de la red social de la camarita para aclarar lo que realmente ocurrió con sus declaraciones y lo que sería su amistad con Wendy, razón por la cual inició escribiendo lo siguiente, pese a que es algo que aseguró que no le gusta hacer:

“Familia bella, en este momento que todos los ojos se centran en lo que uno dice, es fácil sacar de contexto comentarios. Por eso veo necesario esto. Ahí les va. No me gusta estar aclarando situaciones, pero cuando hay terceros que pueden sentirse afectados o incomodados, es necesario hacerlo”, mencionó en sus stories de Instagram.

La mexicana se sintió un poco incómoda al tener que hacer esta declaración pública y aseguró que sus palabras simplemente fueron sacadas de contexto por muchos, al punto de que terminó convirtiéndose en noticia en los diferentes portales del mundo del entretenimiento. Por ello, indicó que la referencia fue a la parte “biológica”.

“Hola, mis bombones hermosos. Quiero aclarar algo que se malinterpretó. Cuando dije que no había ganado una mujer en La Casa de los Famosos, me refería a una mujer biológica. Jamás fue para invalidar a Wendy; para mí, Wendy es una reina, merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante”, dijo Ninel.

Antes de finalizar su video, dijo que no tiene nada personal en contra de Wendy y que sus intenciones jamás fueron causar un revuelo; por lo cual expresó que considera a Guevara una “reina” y que siempre tendrá su respeto, más allá de haber sido la primera ganadora del reality show que la ayudó a crecer en el mundo del espectáculo y que la ha llevado a tener grandes proyectos televisivos.

