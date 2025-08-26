Ninel Conde dice que LCDLFM “nunca ha sido ganada por una mujer”

Priscila Valverde, el pasado domingo, fue eliminada de “La Casa de los Famosos México“, y Ninel Conde estalló en contra de la decisión que tomaron para la salida de la exhabitante. Además, compartió un video donde expresó que no le parece justo que, hasta la fecha, no exista una mujer que haya ganado el reality show, razón por la cual fue criticada al no considerar a Wendy Guevara del sexo femenino.

Conde y Guevara siempre habían tenido una buena amistad, pero sorprendió el comentario de la mexicana sobre la influencer, por lo cual consideran los internautas que fue una opinión transfóbica debido a que Wendy luce físicamente como mujer, pero no lo es biológicamente. Las declaraciones de Ninel impactaron a más de uno y no aclaró qué ocurre con su amistad con la conductora de la pre-gala y post-gala del reality show.

“Y es que ‘La Casa de los Famosos México’ nunca ha sido ganada por una mujer. Yo creo que, en esta ocasión, no va a ser la excepción. Hay una tendencia muy marcada”, añadió.

Wendy Guevara ganó la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. Crédito: Mezcalent

“¿Me van a decir que da más contenido Guana que Priscila? Esta historia ya está contada, o sea, esto ya es una crónica de una muerte anunciada. Nombran a cualquier persona de Día, se va a ir, porque nos tocó estar en el cuarto equivocado y no está Abelito con nosotros. Ella realmente estuvo un mes. Ha de haber pensado que iba a estar, a lo mejor, dos semanas porque sentía que no tenía muchos fans“, añadió.

Wendy, a través de sus redes, se pronunció sobre las palabras de Ninel sin mencionarla directamente. Por ello, aclaró que siempre se ha sentido como una persona “transexual” debido a que biológicamente no es una mujer. Agregó que es una conversación que de forma constante debe aclarar cuando habla sobre su sexo, pues siempre ha entendido que no es ni será femenina porque no nació de esa manera.

“Me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer. Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y, para mí, una mujer es la mujer biológica, que puede dar un bebé. Yo me identifico como una chica transexual, nada más, pero me dicen: ‘Es que debes decir que eres mujer’. Les digo: ‘No'”, expresó Wendy.

