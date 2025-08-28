Chicago: pronóstico del tiempo para este jueves 28 de agosto

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 28 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 65 durante la primera parte del día y del 1 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:12 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:31 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 68 grados Fahrenheit (20 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.