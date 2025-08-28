El gran US Open de Leylah Fernández: avanza a 3ª ronda, se cita con Sabalenka y jugará dobles con Venus Williams

QUEENS, NY – La canadiense-ecuatoriana Leylah Fernández, sembrada 31 y finalista del US Open en 2021, avanzó a tercera ronda del torneo neoyorquino tras superar a la francesa Elsa Jacquemot por 2-6, 6-3 y 6-2.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, será la próxima rival de Fernández el viernes. Antes, la canadiense jugará el dobles de pareja con Venus Williams, que aceptó la invitación del equipo de Fernández cuando la pareja original de ésta tuvo que abandonar por lesión.

“Se nos ocurrió que podríamos preguntar a Venus Williams. Lo peor que podía pasar es que nos dijera que no”, explicó Fernández. “Yo no tenía su teléfono, así que tuvimos que buscar a gente que quizá la conocía para que le preguntara si quería jugar dobles conmigo”.

“Cuando me llamó para decirme que sí, me puse contentísima”, aseguró. “No hemos podido practicar juntas, pero espero que mañana antes del partido, en el calentamiento, podamos hacerlo un poco”.

“Venus tiene muchísima experiencia, así que sabrá que guiarme”, añadió.

El apoyo del público de Nueva York

Los tres fans de amarillo apoyaron a Fernández en todo el mundo y la jugadora les agradeció personalmente al final del partido. Crédito: Dino García | Impremedia

En su partido contra Jacquemot, 91 en el ranking mundial, Fernández tuvo que remontar. No comenzó con buen pie, pero logró enderezar con un juego muy agresivo para terminar con 41 golpes ganadores por sólo 24 de su rival. El público, como siempre en el US Open, estuvo de su lado.

“Cada vez que vuelvo a Nueva York siento que hay mucho amor por mis partidos, lo que me da mucha motivación y confianza”, comentó Fernández.

“No sólo recibo apoyo de los canadienses, sino también de los filipinos y de los sudamericanos, de los ecuatorianos… tener a la mayoría del público a favor es muy bonito”, agradeció la hija de padre ecuatoriano y madre filipina.

Fernández alcanzó la tercera ronda del US Open por primera vez desde su histórico torneo de 2021, en el que perdió la final ante la británica Emma Raducanu.

La canadiense de 22 años se encuentra con confianza en Nueva York tras conquistar el WTA 500 Citi Open de Washington, D.C. este verano.

