Futbolista boliviano detenido acusado de pilotear una avioneta que transportaba cocaína

Una gran conmoción ha generado en los ámbitos deportivo y judicial la detención de Edward Vaca Hurtado, futbolista boliviano y actual integrante del club Ciudad Nueva de Santa Cruz.

El mediocampista, de 25 años, fue imputado por presunta tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, tráfico internacional y asociación criminal, tras un operativo policial realizado en Paraguay, según informó ABC.

La investigación lo vincula con la organización criminal liderada por el uruguayo Sebastián Marset, uno de los nombres más notorios del narcotráfico en el continente.

Detenido con tres paraguayos

El operativo que permitió la detención de Vaca y otros tres ciudadanos paraguayos se desarrolló entre la tarde del 22 de agosto y la madrugada del 23 de agosto de 2025, en la colonia Kururu, distrito de Santaní, departamento de San Pedro.

Todo comenzó cuando la avioneta Cessna 206 Stationair, con matrícula boliviana CP-3251, realizó un aterrizaje forzoso en un establecimiento rural propiedad de Sergio Soria Cabrera debido a desperfectos mecánicos. Minutos después, otra aeronave descendió en la misma pista clandestina, presuntamente para efectuar el trasbordo de un cargamento de droga.

La llegada de la policía desencadenó un enfrentamiento armado, que terminó con la detención de los implicados, entre ellos Vaca, quien se encontraba oculto en una zona boscosa junto al dueño del predio, de acuerdo con los detalles recabados por el citado medio.

Horas más tarde, cerca de las 03:00, un grupo de aproximadamente diez hombres llegó al lugar en dos camionetas, una Nissan Frontier y una Toyota Fortuner, aparentemente con la intención de rescatar o destruir la avioneta. Los agentes antidrogas, que permanecían en el sitio, repelieron el intento a tiros.

Los desconocidos abandonaron los vehículos y huyeron a pie, pero dos de ellos, Juan Fernando Cañete y Librado Díaz Cañete, fueron alcanzados y detenidos. Posteriormente, Díaz Cañete fue liberado tras comprobarse que su función era la de mecánico, convocado para revisar la aeronave averiada.

▶️ JUGADOR BOLIVIANO QUEDÓ DETENIDO |😯



😱El futbolista habría sido piloto de una avioneta que trasportaba droga desde el vecino país hasta Santaní.



👤Se trata de Edward Vaca Hurtado, de 25 años, quien es futbolista del club Ciudad Nueva de Santa Cruz, de la División B de… pic.twitter.com/M8RpfAD2Iy — Delpy Stream (@delpystream) August 25, 2025

Futbolista y piloto

Según la hipótesis fiscal, Vaca y Luis Darío Barreto, otro de los detenidos, serían piloto y copiloto de la avioneta utilizada para transportar cocaína desde Bolivia hacia Paraguay.

El informe policial sostiene que ambos forman parte de una estructura criminal vinculada a Marset, dedicada al tráfico aéreo de drogas en la región.

La investigación apunta a que la pista clandestina del establecimiento rural funcionaba como centro logístico para el abastecimiento de combustible y la coordinación de vuelos ilícitos, facilitando el tránsito de aeronaves cargadas con cocaína hacia otros países de la región.

