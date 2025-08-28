Marco Rubio visitará México para avanzar en acuerdo de seguridad con Sheinbaum, será su primera reunión

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a México la próxima semana, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar un nuevo acuerdo bilateral de seguridad.

La visita marca el primer viaje de Rubio a territorio mexicano desde que asumió el cargo y representa un paso clave en la estrategia conjunta contra el narcotráfico, la migración irregular y el tráfico de armas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Marco Rubio visitará México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre como parte de una gira para impulsar las principales prioridades de la política exterior estadounidense.

Reforzar temas de migración, seguridad y comercio

Aunque no se prevé la firma formal del acuerdo de Seguridad durante la visita aMéxico , funcionarios estadounidenses adelantaron que se definirán pasos concretos para implementar el marco de seguridad pactado en febrero pasado, el cual prioriza el respeto a la soberanía de ambos países, así como la coordinación para frenar el tráfico de drogas, como el fentanilo, hacia Estados Unidos y el de armas hacia México.

“La relación bilateral requiere un compromiso más profundo. Esta visita busca fortalecer la cooperación operativa entre ambos gobiernos frente a amenazas compartidas”, señaló un portavoz del Departamento de Estado.

Rubio llega a México en un momento clave para la administración de Donald Trump, que ha endurecido su postura frente a los cárteles de la droga y ha reforzado su presión para frenar la migración irregular. Uno de los objetivos centrales del viaje será avanzar en la estrategia binacional contra las organizaciones criminales transnacionales.

La presidenta Sheinbaum confirmó recientemente, durante una de sus conferencias, que la próxima semana llegaría Rubio a México. La mandataria aseguró que el acuerdo de Seguridad de se basa en el principio de “respeto mutuo y colaboración”, alejándose de esquemas unilaterales del pasado.

Rubio visitará también Ecuador

Además de México, Rubio también visitará Ecuador el 3 de septiembre, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa. En ese país, la agenda se centrará en la cooperación en seguridad y en frenar la influencia de China en América Latina, especialmente tras los compromisos financieros adquiridos por Quito en años recientes.

El Departamento de Estado subrayó que este viaje demuestra el “compromiso inquebrantable” de Estados Unidos con la seguridad regional y el combate a los cárteles, el crimen organizado y actores “malignos” externos al continente.

“El cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses”, destacó el Departamento de Estado.

