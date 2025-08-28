Maripily Rivera le responde a quienes la critican por usar ropa atrevida

La boricua Maripily Rivera lanzó una publicación en Instagram para responderle a quienes la critican por su forma de vestir, sobre todo por los atuendos que usó en su obra en Puerto Rico.

En un extenso mensaje, la ganadora de La Casa de los Famosos 4 comentó: “Así, a mis 48 años, el cuerpazo que he logrado puñeta sin vergüenza a nada, me amo tal como soy, con mis virtudes y defectos”.

En este sentido, agregó: “Amo estar desnuda y la ropa me da alergia y al que no le guste o se ofenda no opine. Antes de hablar mírense primero en su espejo que para llegar a mi edad, con un hijo y tener esta condición de cuerpo es mucho la disciplina y el sacrificio, así que cojan ejemplo ante de criticar que yo vivo orgullosa y mi hijo también de tener una madre joven exitosa, trabajadora y con cuerpazo. Soy perfectamente imperfecta pero feliz”.

Con su mensaje, la boricua demuestra que es una mujer que ama cuidarse y que no le preocupa el que dirán, por lo que seguirá luciendo con su característico estilo.

La publicación fue acompañada por imágenes de su obra La casa de Maripily… Se vale todo All-Stars, que fue todo un éxito en la isla y en donde compartió con Caramelo y Manelyk González.

El “huracán boricua”, como también es conocida la creadora de contenido, se caracteriza por la gran cantidad de proyectos que asume, ya que recientemente lanzó también un libro y constantemente promociona la venta de varios productos para el cuidado personal.

Todo esto lo promociona en sus cuentas en redes sociales y entrevistas en programas de radio o televisión, en las que habla de cómo se mantiene activa y creando nuevas cosas para su público.

Sigue leyendo:

· La fiesta de Maripily en Miami por su cumpleaños: con mucho brillo y rodeada de famosos

· Maripily comienza en Puerto Rico la celebración por su cumpleaños

· Caramelo y Maripily causan furor al bailar bachata en Puerto Rico