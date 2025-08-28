Mark Zuckerberg sigue incomodando a sus vecinos de California

El multimillonario Mark Zuckerberg sigue generando problemas por sus propiedades en Estados Unidos, y en las últimas semanas la atención ha estado puesta en la impresionante residencia que se ha encargado de construir en Palo Alto, California.

Hace unos días ‘The New York Times’ publicó un reportaje en el que reúne declaraciones de algunos de los vecinos que se han visto afectados por la construcción de Zuckerberg. Desde el 2011, el CEO de Meta se ha encargado de comprar varias propiedades en la zona para unirlas y crear un gran conjunto residencial que incluye una escuela privada.

El medio resalta al inicio que el barrio Crescent Park fue alguna vez epicentro de médicos, abogados, ejecutivos y profesores de la Universidad de Stanford, todos ellos encantados por la tranquilidad. Sin embargo, la llegada de Zuckerberg ha acabado con eso.

Se sabe que hasta ahora ha invertido $110 millones de dólares en comprar 11 casas continuas, para lograrlo, ha llegado a ofrecer el doble del valor de cada propiedad. ‘The New York Times’ resalta que las 11 casas no han sido usadas para construir el conjunto residencial, por lo que hay unas cinco propiedades que están completamente vacías.

El conjunto residencia actualmente incluye una impresionante casa principal, varias casas para huéspedes, extensas áreas verdes, una cancha de pickleball, impresionante piscina y más. También hay que resaltar una escultura recién llegada que representa a Priscilla Chan, quien es su esposa desde hace más de una década.

Durante todos estos años los vecinos han recibido algunas ofrendas de su parte, pero esos obsequios no han hecho otra cosa que incomodar más a la comunidad. Aseguran que han recibido botellas de vino espumoso, cajas de donas y hasta unos audífonos con cancelación de ruido.

Una de las críticas de los vecinos son las múltiples cámaras que se han instalado, las cuales supuestamente apuntan a sus propiedades. Aaron McLear, portavoz del confundador de Facebook y su esposa, los defiende diciendo que en todo este tiempo ha hecho lo correcto.

Michael Kieschnick, vecino de Zuckerberg, ha dicho a ‘The New York Times’: “Ningún barrio quiere ser ocupado. Pero eso es exactamente lo que han hecho. Han ocupado nuestro barrio”.

Hay que recordar que Zuckerberg también ha sido criticado en los últimos años por la mansión que está construyendo en Hawái, la cual supuestamente incluirá un búnker.

