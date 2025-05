Jamie Lee Curtis apela a Mark Zuckerberg para retirar anuncio con IA que usaba su imagen

La actriz Jamie Lee Curtis vivió un episodio incómodo y por eso se decidió apelar públicamente a Mark Zuckerberg para que borrara un anuncio de su imagen creado con Inteligencia Artificial que se encontraba en la plataforma del empresario.

“Llegamos a esto, @zuck. Hola. No nos conocemos. Me llamo Jamie Lee Curtis y he recurrido a todos los canales adecuados para pedirte a ti y a tu equipo que eliminen este anuncio falso, creado con inteligencia artificial, una tontería que no autoricé, acepté, ni avalé”, dijo.

Curtis mencionó que intentó enviarle un mensaje directo a Zuckerberg, pero como él no la sigue, la actriz no tuvo otra opción más que hacerlo público.

“Intenté enviarte un mensaje directo y colarme, pero no me sigues, así que he tenido que recurrir al Instagram público para intentar contactarte“, comentó.

Jamie Lee Curtis dejó claro que el anunció, que fue creado con Inteligencia Artificial, utilizó material de una entrevista que le hicieron y que disminuye sus oportunidades de decir la verdad.

“Si tengo una marca, además de ser actriz, autora y defensora, es que soy conocida por decir la verdad, por decir las cosas como son y por mi integridad”, agregó.

Su mensaje no fue solo una queja, también fue un llamado de atención sobre el mal uso de la inteligencia artificial, sobre el consentimiento, la imagen pública y la integridad.

“Este mal uso de mis imágenes (tomadas de una entrevista que le hice a @stephruhle durante los incendios), con palabras nuevas y falsas, disminuye mis oportunidades de decir la verdad. Me han dicho que si te pregunto directamente, quizás animes a tu equipo a revisarlo y eliminarlo. Hace tiempo que eliminé Twitter, así que esta es la única forma que se me ocurre de contactarte. Gracias de antemano, JLC”, agregó.

Afortunadamente, la historia tuvo un buen final para ella. Horas después, Curtis anunció que el anuncio fue eliminado. Aunque no dijo si Zuckerberg le respondió directamente o si alguien en Meta se apuró a borrar todo antes de que se les viniera una tormenta digital aún mayor.

