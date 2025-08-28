Mathew Bowyer revela nuevos detalles del caso de apuestas ilegales de Ippei Mizuhara

El caso de Ippei Mizuhara fue una de las historias más impactantes del año, y ahora, los detalles de su caída se hacen públicos.

La investigación federal ha recurrido al testimonio de Mathew Bowyer, el abaracador de apuestas, quien ha revelado cómo la adicción al juego del ex intérprete de Shohei Ohtani escaló hasta convertirse en una masiva deuda de millones de dólares.

El testimonio de Bowyer ha sido fundamental para armar el rompecabezas de cómo Mizuhara, que en un principio solo hacía pequeñas apuestas, se vio envuelto en una espiral de deudas que lo llevó a recurrir a fondos que no le pertenecían.

Mizuhara trabajó con Ohtani por varios años. Crédito: Carolyn Kaster | AP

De pequeñas apuestas a un escándalo de millones

La revelación de los detalles del caso ha reavivado el debate sobre la seguridad y el control que las organizaciones de la MLB tienen sobre los allegados de sus estrellas.

La estrecha relación entre Mizuhara y Ohtani, que iba más allá de lo profesional, fue explotada por el primero para saldar sus deudas, lo que llevó a la investigación federal.

Aunque el nombre de Shohei Ohtani ha sido limpiado y no está directamente involucrado en la trama de apuestas, la cercanía con su ex intérprete ha expuesto las fallas de seguridad de la MLB.

El testimonio de Bowyer, que explica cómo la adicción de Mizuhara se hizo incontrolable, deja claro que, a pesar de las buenas intenciones, los jugadores están en riesgo si no se implementan medidas de control más rigurosas sobre sus equipos de trabajo.

