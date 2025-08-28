window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Ofertón de Walmart: juego de comedor para el jardín baja de $1,700 a $700

Juego de comedor SERWALL para seis personas baja de $1,700 a $700 en Walmart: disponible en negro y azul claro

Este conjunto incluye una mesa rectangular, cuatro sillas ergonómicas y un banco (imagen referencial).

Este conjunto incluye una mesa rectangular, cuatro sillas ergonómicas y un banco (imagen referencial). Crédito: YWSDDD | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

Walmart lanzó una oferta que no pasa desapercibida para quienes buscan renovar su patio o jardín. El juego de comedor SERWALL para seis personas redujo su precio de $1,700 a $700, lo que representa un ahorro de $1,000 respecto al monto original.

Este conjunto incluye una mesa rectangular, cuatro sillas ergonómicas y un banco, ideal para compartir comidas en familia o con amigos. Haz clic aquí para verlo y comprarlo.

La oferta aplica a los colores negro y azul claro, mientras que las variantes en blanco y gris presentan precios diferentes, menos rebajados.

Así es el juego de comedor que oferta Walmart en $700

Está diseñado para combinar elegancia y resistencia, fabricado con materiales que soportan las condiciones del exterior.

La mesa mide 66.9″ de largo, 32.3″ de ancho y 29.1″ de alto, con capacidad para soportar hasta 220 libras. Además, cuenta con un agujero central para sombrilla, perfecto para protegerse del sol en días cálidos.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Walmart

Las sillas, equipadas con respaldo ergonómico y reposabrazos, ofrecen confort en cada uso. Cada una soporta hasta 330 libras y está pensada para largas conversaciones al aire libre. El banco, por su parte, añade versatilidad para acomodar a más invitados.

Fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE), el set resiste la humedad, el sol y el paso del tiempo. A diferencia de otros muebles metálicos, no requiere tratamientos contra la oxidación. Su limpieza es sencilla: basta con jabón y agua.

Cabe destacar que el montaje requiere pasos mínimos e incluye todas las herramientas necesarias. Walmart también ofrece asistencia en caso de dudas para garantizar una experiencia sin contratiempos.

En esta nota

Walmart
Trending
Contenido Patrocinado
Trending