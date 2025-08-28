Ofertón de Walmart: juego de comedor para el jardín baja de $1,700 a $700

Walmart lanzó una oferta que no pasa desapercibida para quienes buscan renovar su patio o jardín. El juego de comedor SERWALL para seis personas redujo su precio de $1,700 a $700, lo que representa un ahorro de $1,000 respecto al monto original.

Este conjunto incluye una mesa rectangular, cuatro sillas ergonómicas y un banco, ideal para compartir comidas en familia o con amigos. Haz clic aquí para verlo y comprarlo.

La oferta aplica a los colores negro y azul claro, mientras que las variantes en blanco y gris presentan precios diferentes, menos rebajados.

Así es el juego de comedor que oferta Walmart en $700

Está diseñado para combinar elegancia y resistencia, fabricado con materiales que soportan las condiciones del exterior.

La mesa mide 66.9″ de largo, 32.3″ de ancho y 29.1″ de alto, con capacidad para soportar hasta 220 libras. Además, cuenta con un agujero central para sombrilla, perfecto para protegerse del sol en días cálidos.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Walmart

Las sillas, equipadas con respaldo ergonómico y reposabrazos, ofrecen confort en cada uso. Cada una soporta hasta 330 libras y está pensada para largas conversaciones al aire libre. El banco, por su parte, añade versatilidad para acomodar a más invitados.

Fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE), el set resiste la humedad, el sol y el paso del tiempo. A diferencia de otros muebles metálicos, no requiere tratamientos contra la oxidación. Su limpieza es sencilla: basta con jabón y agua.

Cabe destacar que el montaje requiere pasos mínimos e incluye todas las herramientas necesarias. Walmart también ofrece asistencia en caso de dudas para garantizar una experiencia sin contratiempos.