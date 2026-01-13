Cuánto deberías gastar en Costco para que valga la pena comprar su membresía

Con el aumento constante en el precio de los alimentos en Estados Unidos, cada vez más familias buscan formas de estirar su presupuesto. Una de las preguntas más comunes es si pagar una membresía de Costco realmente ayuda a ahorrar dinero o si termina siendo un gasto innecesario.

¿Vale la pena pagar la membresía de Costco?

Costco ofrece dos tipos principales de membresía:

-Gold Star: $65 al año

-Executive: $130 al año

La diferencia clave es que la membresía Executive ofrece un reembolso del 2% en la mayoría de las compras realizadas en Costco, con un tope anual de $1,250 en recompensas.

Para que la membresía Executive se pague sola, necesitas recuperar al menos los $65 adicionales que cuesta frente a la Gold Star.

El número clave: $3,250 al año

Para recuperar esos $65 con el reembolso del 2%, necesitas gastar:

–$3,250 al año

-$271 al mes en promedio

Si gastas más de $271 al mes en Costco, la membresía Executive empieza a ser más conveniente que la básica.



Si gastas menos de $3,250 al año, entonces la Gold Star es financieramente más sensata.

Costco incluso ofrece en su sitio web una calculadora de membresía que permite estimar cuál opción conviene según el tamaño de tu familia y tus hábitos de compra.

Qué dicen los clientes: ¿realmente se ahorra?

Muchos miembros coinciden en que la membresía sí vale la pena, incluso más allá de los reembolsos.

En foros como Reddit, los compradores destacan productos específicos que justifican la cuota anual:

-El famoso pollo rostizado de $4.99

-Gasolina con descuento

-Medicamentos recetados y de venta libre

Un usuario comentó: “Mis medicamentos recetados en Costco me salen más baratos que con seguro. Ahorro más de lo que cuesta la membresía.”

Otro añadió: “Si tienes un bebé que usa fórmula, el ahorro paga la membresía dos veces al mes.”

Y un tercero destacó: “Medicamentos de venta libre como ibuprofeno, antihistamínicos, artículos de higiene, papel y el pollo rostizado”.

Además, Costco permite reembolso completo de la membresía si decides que no te conviene, lo que reduce significativamente el riesgo de probarla.

–Membresía Gold Star: cuesta $65 al año. Suele convenir si gastas menos de $3,250 al año en Costco.

–Membresía Executive: cuesta $130 al año e incluye 2% de reembolso en la mayoría de compras (con tope de $1,250 al año). Para que valga la pena frente a la Gold Star, normalmente necesitas gastar más de $3,250 al año, que equivale a unos $271 al mes.

Si tu familia compra con frecuencia alimentos, artículos del hogar, medicamentos y gasolina en Costco, alcanzar ese gasto anual suele ser más fácil de lo que parece.

