De $380 a solo $136: Walmart remata moderna máquina de hielos 

Tener hielo fresco y de buena calidad en casa dejó de ser un lujo. Walmart lanzó una oferta flash que no pasa desapercibida: la máquina de hielo portátil Simzlife, con un precio original de $380, ahora se consigue por apenas $136. Se trata de un equipo versátil, compacto y eficiente que prepara hielo estilo “nugget”, muy apreciado por su textura suave y refrescante.

Este tipo de hielo, conocido también como pellet o guijarro, es el mismo que muchos buscan en cadenas de comida rápida y que se ha vuelto tendencia entre quienes disfrutan masticarlo o usarlo en bebidas. La rebaja convierte a esta máquina en una oportunidad ideal para quienes quieren disfrutar en casa de hielo de calidad profesional.

Hielo tipo “nugget” en minutos

La Simzlife está diseñada para producir hasta 34 libras de hielo al día, con ciclos que entregan un nuevo lote en cuestión de pocos minutos. Su depósito de agua tiene capacidad suficiente para mantener la producción constante y su tamaño portátil, de menos de 20 libras, facilita moverla de un espacio a otro sin esfuerzo.

Esta máquina de hielos es ideal para comidas al aire libre. Crédito: Captura web de Walmart

Es un aparato pensado tanto para uso diario como para reuniones: desde barbacoas en el patio hasta fiestas en la piscina o escapadas de fin de semana. Con solo presionar un botón, el hielo comienza a generarse, y la bandeja integrada permite extraerlo fácilmente con la pala incluida.

Tecnología práctica y bajo consumo

La máquina incorpora indicadores que hacen más cómodo su uso: una luz que avisa cuando el compartimento está lleno y otra que alerta si falta agua para continuar la producción. Además, integra una función de autolimpieza de 15 minutos, que mantiene el hielo libre de sabores extraños y prolonga la vida útil del equipo.

Otro punto a favor es que funciona de manera silenciosa y con bajo consumo energético, lo que la convierte en un aliado práctico incluso si se deja enchufada durante toda la jornada.

Principales beneficios de la máquina de hielo Simzlife:

Produce hielo tipo nugget, suave y fácil de masticar.

Capacidad de hasta 34 libras de hielo por día.

Ciclos de producción rápidos de entre 6 y 8 minutos.

Diseño portátil y ligero para trasladarla sin complicaciones.

Indicadores de bandeja llena y falta de agua.

Función de autolimpieza integrada.

Consumo eléctrico reducido y funcionamiento silencioso.

Opiniones de los compradores

Los usuarios destacan su facilidad de uso y la calidad del hielo, comparándolo incluso con el de restaurantes especializados. Algunos compradores señalan que la utilizan todos los días sin fallas, resaltando lo práctico que resulta llenar el depósito, presionar un botón y tener hielo listo en cuestión de minutos.

Con esta rebaja de $380 a solo $136, la Simzlife se convierte en una de las opciones más completas y accesibles del mercado para quienes buscan comodidad, sabor y eficiencia en un solo electrodoméstico.

Continúa leyendo:

Walmart remata moderno smartwatch para hacer ejercicio: de $100 a $21

¡De $600 a $125! Walmart tiene juego de equipaje en oferta: cuatro maletas y dos bolsos

Amazon remata elegante reloj de lujo Bulova con diamantes: de $550 a solo $231





