Cómo ganar dinero con el Mundial 2026 en Nueva York: 8 oportunidades para latinos

El Mundial de fútbol de 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes de la historia, y Nueva York estará en el centro de la acción. La región de Nueva York y Nueva Jersey albergará ocho partidos del torneo, incluida la final que se disputará en el MetLife Stadium el 19 de julio de 2026.

La magnitud del evento es enorme. El campeonato se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con 48 selecciones y 104 partidos, y se espera que atraiga millones de fanáticos internacionales a Estados Unidos, Canadá y México.

Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, en julio de 2025, cuando se jugó la final del Mundial de Clubes entre el Chelsea y el PSG. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Para ciudades sede como Nueva York, esto no solo significa fútbol. También representa una enorme oportunidad económica. Grandes eventos deportivos suelen generar miles de millones de dólares en actividad turística, consumo y entretenimiento, beneficiando especialmente a restaurantes, comercios y servicios locales.

Fechas de los partidos del Mundial 2026 en Nueva York / Nueva Jersey

La región de Nueva York y Nueva Jersey será sede de ocho partidos del Mundial 2026, todos en el MetLife Stadium, incluido el partido final del torneo.

Estas son las fechas confirmadas del calendario:

13 de junio de 2026 – Brasil vs. Marruecos (fase de grupos).

16 de junio de 2026 – Francia vs. Senegal (fase de grupos).

22 de junio de 2026 – Noruega vs. Senegal (fase de grupos).

25 de junio de 2026 – Ecuador vs. Alemania (fase de grupos).

27 de junio de 2026 – Panamá vs. Inglaterra (fase de grupos).

30 de junio de 2026 – Partido de dieciseisavos de final.

5 de julio de 2026 – Partido de octavos de final.

19 de julio de 2026 – Final del Mundial 2026.

El estadio MetLife, ubicado en East Rutherford (Nueva Jersey) y con capacidad para más de 80,000 espectadores, será uno de los centros principales del torneo y el escenario del partido que definirá al campeón del mundo.

El Mundial 2026 podría ser una excelente oportunidad para que obtengas ingresos extras. Crédito: Shutterstock

8 oportunidades para latinos en el Mundial 2026 en Nueva York

En una ciudad con más de 2.5 millones de residentes hispanos (U.S. Census Bureau), el impacto podría sentirse especialmente en negocios latinos que forman parte clave de la economía local.

Estas son algunas de las oportunidades que podrían surgir para emprendedores latinos durante el Mundial.

Restaurantes y comida latina

Durante los mundiales, los restaurantes suelen llenarse de fanáticos que buscan ver los partidos mientras comen y celebran. Los establecimientos que ofrecen cocina latinoamericana pueden aprovechar la demanda con platos populares como tacos mexicanos, arepas venezolanas y colombianas, ceviche peruano, parrilla argentina y comida dominicana.

Muchos turistas también buscan experiencias gastronómicas auténticas, algo que los restaurantes latinos pueden ofrecer.

Los bares deportivos suelen convertirse en puntos de encuentro para fanáticos durante los mundiales, generando oportunidades de negocio para restaurantes y locales. Crédito: Imagen ilustrativa creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Bares deportivos y fiestas para ver los partidos

Los bares deportivos suelen convertirse en puntos de reunión durante los torneos de fútbol. Negocios locales pueden organizar “watch parties”, transmisiones en pantalla gigante, promociones especiales durante los partidos y eventos temáticos por selecciones.

Este tipo de eventos atrae tanto a turistas como a residentes locales.

Turismo y tours en español

Nueva York ya es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, pero el Mundial podría multiplicar el flujo de visitantes. Esto abre oportunidades para guías turísticos en español, tours gastronómicos latinos, recorridos culturales por barrios hispanos y experiencias futboleras en la ciudad.

Muchos turistas latinoamericanos prefieren servicios en su idioma.

Transporte para fanáticos

Moverse en Nueva York durante un evento global puede ser complicado para los visitantes. Por eso, servicios de transporte podrían tener una mayor demanda: puedes tener en cuenta organizar traslados privados, vans para grupos de fanáticos, transporte hacia el estadio MetLife y servicios para turistas que no conocen la ciudad.

Venta de camisetas y artículos del Mundial

Los torneos de fútbol generan una enorme demanda de productos relacionados con las selecciones. Entre los artículos más buscados están camisetas oficiales, banderas, bufandas, souvenirs deportivos, etc.

Pequeños comercios pueden beneficiarse si ofrecen productos relacionados con los equipos participantes.

Las camisetas de México, Argentina, España y Alemania son de las más vendidas. Crédito: Adidas | Cortesía

Eventos culturales y festivales

Las ciudades sede del Mundial suelen organizar actividades paralelas para fanáticos. Esto incluye conciertos, festivales gastronómicos, eventos comunitarios, fan zones con pantallas gigantes, etc.

La cultura latina podría tener un papel importante en estos eventos, especialmente en barrios con fuerte presencia hispana.

Hospedaje y alquileres temporales

La llegada de miles de visitantes suele generar una fuerte demanda de alojamiento. Esto puede abrir oportunidades para alquileres temporales, hospedaje alternativo y experiencias de alojamiento local.

Muchos turistas prefieren quedarse en barrios con vida cultural y gastronómica activa.

Creación de contenido y cobertura del Mundial

El Mundial también genera oportunidades en el mundo digital. Los creadores de contenido, fotógrafos y medios pueden producir material sobre ambiente de los partidos, celebraciones de fanáticos, gastronomía local, turismo en la ciudad y mucho más.

Las redes sociales suelen llenarse de contenido relacionado con el torneo.

Los partidos de Argentina, el último campeón del Mundo, ya no tienen entradas. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Un Mundial histórico para Estados Unidos

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que ampliará el número de partidos y el alcance del torneo. La región de Nueva York y Nueva Jersey será una de las sedes más importantes del campeonato y albergará ocho partidos, incluida la final, según el calendario oficial del comité organizador.

Para muchos emprendedores latinos, el evento podría convertirse en algo más que una fiesta del fútbol: también podría ser una oportunidad única para atraer clientes, mostrar su cultura y generar nuevos ingresos en una de las ciudades más dinámicas del mundo.

