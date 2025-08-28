Penn Station de Nueva York será remodelada finalmente desde 2027: promesa federal citando a Trump

Funcionarios del Departamento Federal de Transporte (DOT) afirmaron que lograrán en dos años lo que se ha estancado desde la década de 1990: la remodelación de la histórica y anticuada Penn Station de Nueva York, considerada la estación de trenes más concurrida del hemisferio Occidental, con más de 10 millones de pasajeros al año.

El secretario del DOT, Sean Duffy, y el subsecretario Steven Bradbury estuvieron ayer en la estación, anunciando que la reconstrucción del centro de tránsito de Midtown comenzará a finales de 2027. Este cronograma se presentó formalmente durante una visita relámpago el miércoles para anunciar los nuevos trenes de alta velocidad Acela de Amtrak.

“Me imagino que se preguntarán: ‘¿Esta va a ser la Estación Trump?’… (pero) no estamos aquí para anunciar un cambio de nombre”, respondió Duffy con ironía cuando se le preguntó si se mantendría el histórico nombre Penn Station.

“Sé que se ha hablado mucho al respecto durante décadas, con muchos planes diferentes, pero estamos realmente comprometidos, con el respaldo del presidente (Trump) y la plena atención del [secretario de Transporte, Duffy], a priorizar este proyecto”, declaró al Daily News el subsecretario Bradbury el martes antes de viajar a Nueva York.

“Tenemos una gran ventaja: (Penn Station) es propiedad de Amtrak”, añadió Bradbury. “Tenemos la capacidad de tomar el control del proyecto y avanzarlo en la era Trump, por así decirlo”. El cronograma, que se publica cuatro meses después de que el gobierno federal asumiera de la MTA el proyecto de reconstrucción de la estación, es ambicioso.

Según un borrador del cronograma, el gobierno federal planea estructurar la remodelación como una colaboración público-privada e iniciar las obras con una subvención federal de $43 millones de dólares para trabajos preliminares de ingeniería.

Aún no está claro el costo del intento federal de remodelar Penn Station. El estimado del antiguo plan de la MTA rondaba los $7 mil millones de dólares. El gobierno federal comenzará a solicitar propuestas de posibles promotores en octubre, con el objetivo de seleccionar un promotor principal el próximo mes de mayo. El cronograma prevé que el trabajo de diseño y la revisión ambiental arranquen posteriormente, y la construcción comenzaría a finales de 2027.

Andy Byford, ex director de Transporte Público de la Ciudad de Nueva York (NYC Transit), quien se unió a la iniciativa de la administración Trump para reconstruir la estación a principios de este año, reconoció que el cronograma era “muy desafiante”, pero “No me habría embarcado en esto si no creyera que es posible”.

“Lo que me da confianza es la absoluta unidad de visión entre la Casa Blanca, el Secretario Duffy, el Departamento de Transporte de EE. UU. y Amtrak”, añadió. “Todos estamos decididos a que los neoyorquinos tengan la estación de clase mundial que necesitan y merecen”.

En enero de 2021 Penn Station comenzó a mostrar una nueva cara con la inauguración de “Moynihan Train Hall”, tras una inversión de $1.6 mil millones de dólares.

El rediseño de la MTA -parte de un plan negociado por el estado Nueva York para que la promotora Vornado construya torres de oficinas sobre una nueva estación- priorizó interiores soleados y espacios públicos abiertos. Ese plan se estancó durante la pausa en el mercado inmobiliario comercial post pandemia.

El limbo resultante dio origen a varios planes rivales con entradas imponentes, incluyendo uno de la firma de diseño ASTM y otro impulsado por Tom Klingenstein, importante donante político de Trump. Ambos planes podrían estar en la mesa a medida que el gobierno federal reciba propuestas en los próximos meses. El subsecretario Bradbury afirmó que Washington mantiene una actitud receptiva.

“No nos interesa simplemente llegar y hacer de este proyecto nuestra visión”, afirmó. Queremos trabajar con todas las partes interesadas. Queremos ver qué propuestas innovadoras surgen en respuesta a nuestra solicitud.

“Lo principal es el cronograma; es algo en lo que no queremos ceder”, añadió. “Queremos empezar a trabajar para finales de 2027, si es posible. Lo estamos haciendo en el tiempo de Donald Trump; creo que es algo que los neoyorquinos apreciarán mucho”.

Adicionalmente y cerca de allí, a fines de mayo Port Authority, el deteriorado principal terminal de autobuses de Nueva York, comenzó una esperada remodelación y ampliación que promete convertirlo en 6 años en un centro de viajes de primera clase a un costo de $10 mil millones de dólares.