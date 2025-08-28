Telemundo aclara por qué no habla de las demandas del esposo de Aleyda Ortiz

La presentadora de televisión Aleyda Ortiz, en las últimas semanas, ha ocupado los principales titulares del mundo del entretenimiento debido a que su esposo, Ricardo Casanova, se encuentra enfrentando varias demandas por presunto fraude. Sin embargo, la situación se ha manejado de forma cautelosa y ella no ha hecho ningún tipo de comentario sobre el asunto, aunque ya rompieron el silencio en “En Casa con Telemundo”.

Gabriel Coronel fue el encargado de leer un comunicado por parte de la compañía para explicar la razón por la que han preferido mantener el silencio durante todo este tiempo: “Con el espíritu de la transparencia que nos caracteriza, queremos abordar este próximo tema. Recientemente, han surgido varias demandas en contra del esposo de nuestra presentadora Aleyda Ortiz“, inició diciendo.

Además, el conductor venezolano también aprovechó para añadir un dato importante acerca de la situación legal que enfrenta Ricardo, y es que él también denunció a Vicente debido a que está alegando que aparentemente existirían fallas de su parte, así como el desprestigio de su nombre, por lo cual también decidió actuar en su contra.

“La última demanda fue por presunto fraude y otras reclamaciones, y fue interpuesta por el exmánager de Ozuna, Vicente Saavedra. Por su parte, la pareja de Aleyda interpuso su propia demanda en contra de Vicente por incumplimiento y difamación”, finalizó diciendo.

Para los televidentes fue de gran sorpresa que en todo este tiempo nadie haya dicho nada en el programa, pero aclararon que por no formar parte del mundo del entretenimiento consideran que es un tema del que no tienen que estar hablando públicamente, ya que no pertenece a la línea y de la mano de lo que trata el espacio que transmiten de lunes a viernes en el canal: “No es figura pública. En el momento en que Aleyda tenga algo que decir al respecto, ella misma lo va a hacer“.

Hace varias semanas, también recibió una demanda debido a que lo estaban acusando de aparentemente no cumplir con los requerimientos de una obra exclusiva en Miami, y el venezolano Alejandro Chabán también lo denunció por supuesto fraude, entre otros aspectos que mencionaron en un comunicado que fue compartido a través de las redes sociales en días anteriores.

