Puertorriqueño Fernando Cruz volverá a la acción con Yankees tras dos meses fuera

Los New York Yankees continúan en su lucha por un puesto a la postemporada 2025 de las Grandes Ligas y para ello deben contar con el mejor equipo posible, por lo que los Mulos celebran el regreso de la lista de lesionados de uno de sus principales relevistas: el puertorriqueño Fernando Cruz.

Cruz fue reactivado este martes para el partido ante Washington Nationals, luego de encontrarse aquejado por molestias en el oblicuo izquierdo desde finales de junio que le impidieron mostrar su nivel en una etapa donde los Yankees han extrañado sus servicios.

El expelotero de Cincinnati Reds había sido uno de los relevistas más constantes de los del Bronx antes de su lesión. Acumulaba 54 ponches en 33 innings de labor (con una tasa de abanicados de 41.2 %) y un porcentaje de carreras limpias de 3.00, además de un récord de dos triunfos y tres reveses.

Durante su ausencia los Yankees se vieron obligados a mover el mercado para sumar piezas que ayudaran con el relevo, como las firmas de David Bednar o del dominicano Camilo Duval, pero a pesar de ello no han podido frenar las malas rachas.

Un dato lapidario del relevo de Yankees ha sido su baja capacidad para cerrar partidos. En el mes de agosto el relevo ha desperdiciado seis de 22 oportunidades de salvado y el bullpen en general registra una efectividad de 5.13.

Hasta la fecha los Yankees se encuentran amarrando el segundo comodín de la Liga Nacional con un récord de 71-60, a un juego de Boston Red Sox y a cinco del liderato del Este en manos de Toronto Blue Jays.

