Antigua mansión de Rosie O’Donnell se vendió por $36 millones de dólares

Se acaba de vender la mansión en Miami Beach, Florida, que durante una temporada perteneció a la comediante Rosie O’Donnell. Tras casi un año en el mercado, el magnate de las bebidas energéticas Russell Weiner compró el sitio.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces en noviembre del año pasado por $54 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando. En marzo de este año marcaba un precio de $48 millones de dólares, y Weiner terminó pagado $36 millones de dólares.

Esta propiedad en el mercado ha llamado especialmente la atención en los últimos meses por su relación con O’Donnell, quien a inicios de este año anunció su mudanza a Irlanda y que luego fue amenazada por Donald Trump en redes sociales.

La comediante fue dueña de esta casa desde 1999 hasta 2013. La construcción del sitio data de los años 20, pero sus propietarios en las últimas décadas se han encargado de mantenerla actualizada y en buen estado.

El nuevo dueño ahora tendrá a su disposición una casa principal de 11,000 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se decía: “Este complejo privado de más de 11,000 pies cuadrados, cuidadosamente diseñado, se encuentra en más de un acre de exuberante vegetación, con excelente terreno con cautivadoras vistas a la bahía y al horizonte. Al entrar al vestíbulo de doble altura, encontrará numerosas áreas de entretenimiento en toda la residencia”.

La casa está rodeada de grandes árboles, lo que ofrece privacidad. También tiene terraza, área de spa, piscina, cocina, área de barbacoa, comedor y acceso a la playa, todo lo ideal para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

