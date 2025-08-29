Cómo reservar tickets para el nuevo tren de alta velocidad Amtrak NextGen Acela

El debut del NextGen Acela de Amtrak, el tren más rápido de Estados Unidos, marca un hito en la movilidad del país. Desde el jueves 28 de agosto, este nuevo modelo comenzó a operar en el Corredor Noreste, ofreciendo viajes de Nueva York a Boston en menos de 4 horas y trayectos más cómodos hacia Washington D.C.

La llegada del tren ha despertado gran interés entre los viajeros, y la pregunta más frecuente es cómo asegurar un asiento en esta nueva experiencia ferroviaria.

A continuación, presentamos una guía completa sobre cómo reservar boletos para el NextGen Acela, qué esperar a bordo y qué consejos tener en cuenta para no perder la oportunidad de viajar en el tren más moderno de Amtrak.

Una nueva era para los trenes en EE.UU.

El NextGen Acela no es una simple actualización del modelo anterior: es una reinvención completa. Con 5 unidades en operación inicial y una flota que alcanzará las 28 formaciones en 2027, el tren ofrece más capacidad, tecnología avanzada y una experiencia de viaje de primera clase.

Para los neoyorkinos, el impacto es inmediato. Ahora es posible planificar un viaje de negocios a Washington o una escapada a Boston con mayor rapidez y confort. Desde Penn Station, el acceso a este servicio de alta velocidad convierte al tren en una alternativa competitiva frente al avión para trayectos cortos.

Cómo reservar boletos del NextGen Acela

Amtrak ha simplificado el proceso de compra y ha integrado herramientas para identificar claramente los nuevos trenes. Los canales oficiales de reserva son 3:

* Sitio web Amtrak.com: Al buscar horarios, aparecerá la etiqueta “NextGen” junto al número de trenes que pertenecen a la nueva flota.

* Aplicación móvil de Amtrak: Disponible para iOS y Android, es la forma más rápida y práctica de reservar, cambiar boletos y verificar horarios en tiempo real.

* Quioscos en estaciones: Penn Station en Nueva York, Union Station en Washington y South Station en Boston cuentan con sistemas actualizados para reservar directamente.

Hay varias maneras de poder adquirir tus tickets para viajar en el NextGen Acela. (Foto: Shutterstock)

La clave está en confirmar que tu boleto corresponde a un tren NextGen. Si no aparece la etiqueta o el número de servicio correcto, es probable que hayas reservado un tren Acela clásico.

Números de trenes que corresponden al NextGen Acela

Durante esta primera fase, no todos los viajes están cubiertos por la nueva flota. Estos son los números que debes buscar:

* Entre semana: 2153, 2154, 2170, 2173

* Sábados: 2250, 2251

* Domingos: 2248, 2258, 2259, 2271

Si tu boleto coincide con alguno de estos números, puedes estar seguro de que viajarás en el NextGen Acela.

Selección de asientos

Uno de los beneficios destacados del nuevo servicio es la posibilidad de elegir tu asiento al momento de la compra. Tanto en Primera Clase como en Business Class, el sistema permite escoger ventanilla o pasillo, así como garantizar lugares contiguos para grupos o parejas.

Además, los pasajeros tienen la flexibilidad de cambiar de asiento sin costo adicional en cualquier momento antes del viaje, ya sea desde la aplicación o el sitio web de Amtrak.

Métodos de pago disponibles

Para mayor comodidad, Amtrak ofrece múltiples opciones de pago al reservar boletos del NextGen Acela:

* Tarjetas de crédito y débito

* Apple Pay y Google Pay

* PayPal

* Puntos del programa Amtrak Guest Rewards

Esto permite acumular recompensas y aprovechar beneficios para futuros viajes.

Consejos para asegurar tu viaje en el tren de alta velocidad de Amtrak NextGen Acela

La alta demanda en esta etapa de lanzamiento obliga a planificar con cuidado. Aquí algunos consejos prácticos:

1) Reserva con anticipación: los primeros viajes tienden a llenarse rápidamente.

2) Verifica los horarios: en los próximos meses coexistirán trenes clásicos Acela y los nuevos NextGen, por lo que es importante revisar bien el número de tren.

3) Usa la aplicación Amtrak: es la forma más sencilla de gestionar cambios y recibir notificaciones en tiempo real sobre retrasos o actualizaciones.

El NextGen Acela representa un salto histórico para el transporte en EE.UU. Su combinación de velocidad, comodidad y accesibilidad lo convierte en una opción atractiva frente a otras formas de viaje en el noreste del país.

