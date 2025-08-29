Ecuatoriano Piero Hincapié pasaría al Arsenal por más de $60 millones de dólares

Tras algunos días de negociaciones, Piero Hincapié finalmente parte rumbo a Inglaterra: arregló su salida del Bayer Leverkusen y será transferido al Arsenal.

A falta de pequeños detalles para oficializarlo formalmente, el defensor tricolor se sumará a la lista de jugadores ecuatorianos disputando la Premier League esta temporada.

Según informo Fabrizio Romano vía X, el acuerdo está cerrado y es por una cesión con obligación de compra en julio de 2026 para el conjunto inglés.

🚨 BREAKING: Piero Hincapié to Arsenal, here we go! Deal in place with Bayer04 after agreement done with the player.



New defender joins #AFC on fee worth €52m plus sell-on clause with medical set to follow next, as @David_Ornstein reports.



One more top addition for Arsenal. 🇪🇨 pic.twitter.com/Gg3mVdrKJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Los Gunners aceleraron y completaron el fichaje por 52 millones de euros (unos $60 millones de dólares) que se dividen en 6M de la divisa europea por el préstamo de una temporada y el resto de los 46 millones de euros en concepto de cláusula de compraventa. De este modo, se confirma el acuerdo entre los Gunners y el Leverkusen, que pierden a una figura de peso en la defensa.

Otro ecuatoriano en la Premier League

La transferencia del ecuatoriano dejaría al Leverkusen con la necesidad de fichar, por lo que buscarían a Manuel Akanji, zaguero del Manchester City.

Cabe destacar que Hincapié era considerado una pieza importante en el armado del equipo de Erik ten Hag, quien en un principio era reacio a venderlo.

A falta de pocos días para el cierre del mercado europeo, los tricolores siguen siendo protagonistas. Con la llegada de Piero al conjunto londinense, se suma a una selecta lista integrada por Antonio Valencia, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, entre otras figuras de La Tri que jugaron en Inglaterra.

🚨🔴⚪️ Piero Hincapié will cost €6m loan fee plus €46m package buy clause to become mandatory from 2026.



Arsenal are prepared to book medical. pic.twitter.com/BfU9AIAG1j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Arteta clave en su llegada

En la previa del partido de este domingo ante el Liverpool por la Premier League, Arteta habló en rueda de prensa y le preguntaron sobre Hincapié. Fiel a su estilo, el español prefirió no topar el tema y enfocarse en lo que será la dura visita a los Reds por la fecha 2.

“Saben la respuesta sobre eso (inminente llegada de Hincapié), no puedo hablar de jugadores que no forman parte de nuestra plantilla”, fueron las palabras de Arteta. El entrenador del Arsenal mostró respeto por el Leverkusen, ya que el ecuatoriano todavía era jugador del club alemán y las negociaciones no se habían cerrado para entonces.

Arteta ha sido clave para que el Arsenal insista en el fichaje de Piero, aunque se mostró cauto al no dar por hecho su llegada. Finalmente, el traspaso se concretará y el español podrá tener a Hincapié entre sus filas.

