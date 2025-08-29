El gasto de los consumidores repunta, pero la inflación registra estabilidad en indicadores

El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal reportó un comportamiento estable durante el mes de julio, pese al efecto cada vez más intenso de los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, aunque la medición de la inflación subyacente aumentó.

Los precios de los productos reportaron un incremento del 2.6% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con un reporte del Departamento de Comercio de este viernes.

Esta cifra es idéntica a la registrada en junio. Pero, excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios encarecieron en 2.9% respecto al año anterior, frente al 2.8% del mes de junio y este resultado es el más alto registrado desde el mes de febrero.

Este desempeño confirma la decisión de varios gobernadores de la Reserva Federal en insisten en postergar el recorte de su tasa de interés clave. Si bien la inflación es mucho menor que el máximo del 7% alcanzado hace tres años, pero también se mantiene encima del objetivo del 2% de la Fed.

