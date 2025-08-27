Recortes en la SSA: ¿Cómo afectan a los beneficiarios en 46 estados?

La Administración del Seguro Social (SSA) se encarga de garantizar la entrega puntual de beneficios sociales a una población de alrededor de 69 millones de estadounidenses de manera mensual, la mayoría de ellos personas mayores o con discapacidades.

Sin embargo, su capacidad de atender a todas estas personas se está deteriorando debido a los recortes presupuestales y de personal planteados por el presidente Donald Trump, están afectando severamente su capacidad de operación.

En febrero pasado, la administración federal anunció su intención de reducir la plantilla de la SSA en 12%, es decir, unos 7,000 trabajadores menos, de acuerdo con una estimación realizada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), en ese momento a cargo de Elon Musk.

Seis meses después, estos recortes ya están afectando la capacidad de atención de las diferentes oficinas locales, ya que en este momento un 30% del total de oficinas ha perdido alrededor del 10% de su personal en un año, de acuerdo con un análisis del Centro de Organización Estratégica (SOC) y la situación parece que empeorará.

Para acelerar este recorte de personal a nivel nacional, el DOGE ofreció indemnizaciones a unos 2,500 empleados, de los cuales alrededor del 80% eran trabajadores de oficinas de campo, con la intención de “priorizar el servicio al cliente”.

— Social Security (@SocialSecurity) August 15, 2025

Sin embargo, estos recortes parecen tener el efecto opuesto y ya los empleados han denunciado que “la congelación de contrataciones decretada por el gobierno de Trump y los recortes de personal están obligando a los trabajadores a optar por jubilaciones anticipadas”, lo que ha empeorado la capacidad de la SSA de atender a la población.

El grave impacto de los recortes de personal al SSA

Si bien la reducción de personal en la SSA podría reducir algunos costos, la falta de personal en las oficinas locales está provocando demoras en atención a la gente que desea beneficios o resolver cualquier otra consulta.

“Cuando toma demasiado tiempo recibir sus beneficios en su cuenta bancaria después de presentar la solicitud debido a la situación de falta de personal, usted pasa meses y meses sin los ingresos necesarios que le prometieron porque pagó toda su vida”, explica Jessica LaPointe, presidenta del Consejo 220 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.

Esta situación está afectando a las oficinas de casi todo el país. De acuerdo con el (SOC), las personas solicitantes tienen tiempos más largos de espera para trámites sencillos como remplazar sus tarjetas de identidad, solicitan beneficios o simplemente intentan obtener respuesta a una pregunta.

El estudio reportó incrementos en los tiempos de atención a clientes en 46 estados y Washington, DC, experimentaron una reducción en la fuerza laboral en las oficinas de campo de la SSA. Solo hubo dos estados en todo el país donde hubo incremento en las plantillas laborales: Nebraska y Alaska, pero solo se contrató a siete empleados. En otros dos, no hubo recortes.

Mientras que los estados donde se registraron los recortes más significativos fueron: Wyoming (12%), Montana (14%), West Virginia (11%), Hawaii (11%) y Nuevo México (10%).

— The Bottom Line (@BottomLineFBN) August 26, 2025

Además, el reporte señala que “muchos de los lugares que experimentan los mayores recortes de personal del Seguro Social son comunidades rurales o lugares con una alta densidad de tierras tribales, donde la gente tiene que trasladarse largas distancias para acudir a una de estas oficinas, debido a que el acceso a internet es más reducido, lo que puede llevar a pasar aún más tiempo esperando el servicio”.

“Tengo que preocuparme cada mes”

Ante esta situación, los usuarios del SSA relatan que ahora se sienten “corriendo en círculos” entre largas filas en las oficinas locales y dificultades para tramitar citas en línea para aclarar alguna situación sobre sus beneficios o bien participar en nuevos programas como Ticket to Work.

“Tengo dificultades con los entornos sociales y estas cosas solo lo empeoran. A Trump no le importan las dificultades que atravesamos y no se rendirá hasta que todos estemos en bancarrota y muertos o deseando morir”, relató a The Guardian Angel Morgan, beneficiario del Seguro Social por discapacidad de 44 años en Nashville, Tennessee.

“Como la mayoría, me preocupa el futuro de la seguridad social. Con la escasez de empleados, tanto en número como en experiencia, la SSA no puede funcionar”, relató también un veterano empleado jubilado de la SSA, quien habló en condición de anonimato.

