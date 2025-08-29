George Clooney retrasa su aparición en el festival de Venecia por problemas de salud

George Clooney no se presentó en la conferencia de prensa de su nueva película ‘Jay Kelly’ durante el Festival de Cine de Venecia debido a que el actor de 64 años enfrenta problemas de salud.

Los representantes de Clooney indicaron a Variety que padece sinusitis y debe limitar sus actividades por recomendación médica.

En su lugar, el director Noah Baumbach y los coprotagonistas Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup y Emily Mortimer presentaron el filme a la prensa. Incluso, Baumbach rompió el hielo con humor: “¡Hasta las estrellas de cine se enferman!”, bromeó.

Aunque la ausencia de Clooney pesó en la sala, también sirvió para que Laura Dern destacará el talento de Clooney en la cinta.

“Nuestro extraordinario George Clooney, que está tan devastado por no poder estar aquí, nos dio un regalo increíble en esta actuación cruda y verdadera”, aseguró.

George Clooney, who stars in Noah Baumbach's "Jay Kelly," wasn't in attendance at the dramedy's Venice press conference due to a sinus infection.



“George has been diagnosed with a sinus infection and is under doctor's orders to cut back all activities today,” his rep said.… pic.twitter.com/WrME5HMGxD — Variety (@Variety) August 28, 2025

Sin embargo, Clooney llegó horas más tarde acompañado de su esposa Amal Clooneya para desfilar por la alfombra roja y presenciar el estreno mundial de su cinta.

George Clooney mantiene una larga relación con el Festival de Cine de Venecia. Desde su debut en 1998 con ‘Out of Sight’, el actor ha regresado varias veces a la Mostra con proyectos como ‘Good Night, and Good Luck’ (2005) y ‘Wolfs’ (2024).

George and Amal Clooney dazzle on the red carpet at the "Jay Kelly" premiere during the #VeniceFilmFestival. pic.twitter.com/gIkOEltzEN — Variety (@Variety) August 28, 2025

‘Jay Kelly’ sigue la historia de una estrella de cine envejecida que enfrenta un ajuste de cuentas personal y profesional mientras viaja por Europa con su representante Ron Sukenick, reflexionando sobre su legado y relaciones.

“Estar en esta película y no solo buscar chistes y momentos de risa, es increíble”, declaró Adam Sandler. “Todos nuestros personajes te dan un momento para reír y sentir dolor. Como actor, cuando lees un guion como este, dices: ‘¡Caramba, no puedo creer que esté recibiendo este don!'”.

Baumbach, por su parte, no escatimó elogios hacia Sandler, contrastando su personalidad real con la del personaje principal.

“Adam tiene muchísima gracia, lealtad, generosidad y cariño con las personas con las que trabaja y con su familia. Realmente encuentra la manera de involucrar a todos. Es lo opuesto a Jay Kelly”, explicó el director.

‘Jay Kelly’ es una de las tres grandes apuestas de Netflix en la competencia de este año, junto con ‘A House of Dynamite’, de Kathryn Bigelow y ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro.

