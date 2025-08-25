Festival de Venecia 2025: películas, invitados y escenarios

Uno de los festivales de cine más importantes del mundo está próximo a inaugurar su edición número 82 y como cada año reunirá a cientos de estrellas de alto perfil, y servirá como abreboca de lo que será la temporada de premios. El Festival Internacional de Cine de Venecia inaugura el 27 de agosto y cierra el 6 de septiembre.

¿Dónde se realiza el festival?

Como todos los años, el Festival de Venecia reunirá a creadores de todo el mundo en el Lido de Venecia, una isla alargada frente a la ciudad de Venecia. Las proyecciones principales suelen hacerse en el Palazzo del Cinema, aunque también se usan otros lugares como la Sala Grande y el Palazzo del Casinò.

¿Quiénes son las estrellas que desfilarán por el festival?

Una de las cosas más esperadas del Festival de Venecia son sus icónicas sesiones de fotos, no solo con el montaje de la alfombra roja, sino también con la laguna de Venecia como fondo.

Entre las estrellas que se esperan para esta edición están Julia Roberts, Emma Stone, George Clooney, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Andrew Garfield, Oscar Isaac, Cate Blanchett y Amanda Seyfried. Varios de ellos han paseo en otras ocasiones por su alfombra roja, pero en el caso de Roberts será su primera vez.

Aunque la actriz tiene una carrera de años y es referente de Hollywood, nunca había sido parte del Festival de Venecia, por lo que será una de las figuras más esperadas. Julia Roberts es la protagonista de la película ‘After the Hunt’, dirigida por Luca Guadagnino, la cual será proyectada el 29 de agosto aunque fuera de competición.

¿Cuáles son las películas que competirán por el León de Oro?

Como todos los años, cineastas importantes han dejado sus estrenos mundiales para el Festival de Cine de Venecia. Algunas películas entran en la categoría de competición, por lo que al final podrán ganarse un León de Oro, pero otros la proyectan fuera de competición.

Entre las películas que entran dentro de competición destaca ‘Frankenstein’ del cineasta mexicano Guillermo del Toro, la cual será proyectada el 30 de agosto. Además de la intriga que genera su versión de la historia original de Mary Shelley, este estreno significa el regreso de Netflix a la competición, pues son los encargados de la producción de esta película.

La plataforma de streaming también estrenará durante el festival ‘Jay Kelly’, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por George Clooney; y ‘A House of Dynamite’ de Kathryn Bigelow.

El nuevo film de Yorgos Lanthimos es otro de los más esperados de la edición. ‘Bugonia’ se convierte en la cuarta película consecutiva del cineasta en ser protagonizada por Emma Stone. También se estrenará en competición ‘La Grazia’, del director y guionista italiano Paolo Sorrentino.

La lista completa está disponible en la página web del festival.

¿Quiénes conforman el jurado de esta edición?

El jurado de la edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en la sección ‘Competición Oficial’, está conformado por Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres, Zhao Tao, presididos por Alexander Payne.

