Gobernador de Texas firma ley que da más poder nacional a los republicanos: cambio en mapa electoral

Greg Abbott, gobernador de Texas, promulgó hoy un cambio en el mapa de los distritos de la Cámara de Representantes, permitiendo que la delegación del estado en el Congreso nacional pronto sea más republicana.

“La iniciativa de redistribución de distritos ha desatado una lucha en otros estados, controlados por demócratas y republicanos, por rediseñar sus mapas de la Cámara de Representantes de EE. UU. antes de las elecciones intermedias de 2026, mientras el presidente Trump intenta mantener el control del Congreso con métodos que se alejan de la norma política. Demócratas como el gobernador Gavin Newsom de California han intentado contrarrestar una lucha que parece estar acelerándose”, resumió The New York Times.

“Texas ahora es más republicana en el Congreso de Estados Unidos”, dijo Abbott, sosteniendo el papel con su firma. La promulgación de esta ley por parte del gobernador, anunciada en un video publicado en redes sociales, se produjo casi una semana después de que la legislación fuese aprobada por la Legislatura estatal; y marcó el final de una sesión legislativa especial en la que los republicanos se enfrentaron a los demócratas sobre la redistribución de distritos y, una vez aprobado el mapa, impulsaron rápidamente una serie de “otros proyectos de ley de extrema derecha”.

Abbott afirmó que el mapa, que redibuja los distritos congresionales para invertir cinco escaños que actualmente ocupan los demócratas, garantizaría una “representación más justa en el Congreso de Estados Unidos”. Al firmar la legislación, la denominó “el Mapa Grande y Hermoso”, término preferido por Trump, quien desde la primavera había estado presionando para que Texas llevara a cabo la inusual redistribución de distritos.

La redistribución de distritos fue sólo uno de los dos puntos de su agenda para la sesión, incluyendo proyectos de ley de extrema derecha para frenar las pastillas abortivas enviadas por correo desde fuera del estado, regular el uso de baños por parte de personas transgénero y ampliar las facultades del fiscal general del estado para investigar denuncias de violaciones de la ley electoral.

Estas medidas conservadoras habían fracasado en sesiones ordinarias anteriores. Pero ahora fueron aprobadas sin problemas en la Legislatura durante esta sesión especial de 30 días, con los legisladores republicanos unificados después de sus batallas con los demócratas sobre la redistribución de distritos.

Temprano este mes, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que estaba considerando rediseñar los mapas congresionales de la mano de la legislatura estatal, lo que daría más poder a su partido en el Capitolio Nacional, en respuesta a las medidas en Texas.

“Hay una frase que dice: ‘Hay que combatir el fuego con fuego’. Es una expresión muy acertada de cómo nos sentimos ahora mismo”, dijo Hochul, citada por ABC News. “Como ya he dicho, otra frase muy usada, pero aplicable, es: ‘En el amor y en la guerra todo vale'”.